TULLEPENGER: Falske penger er ingen lek, selv ikke hvis du er åtte år gammel. Bildet viser falske eurosedler beslaglagt av politiet i Lisboa i 2019. Euroseddelen som åtteåringen brukte hadde kinesiske tegn. Foto: MARIO CRUZ / LUSA

Åtteåring ville handle med tullepenger – ble etterforsket

I Sveits tar de penger på alvor. Det fikk en åtteåring merke da han gikk i lokalbutikken med lekepenger.

Den sveitsiske gutten blir ikke anmeldt, men navnet hans vil bli i politiets arkiver inntil 2032, skriver avisen The Guardian.

Gutten gikk i midten av april til den lokale butikken i landsbyen Dietgen med kinesiske papirsedler som tradisjonelt brennes under begravelser for å sikre et godt etterliv.

Sedlene var trykket for å se ut som euro-sedler, men hadde kinesiske tegn og farger. Sedlene var blitt delt ut under karnevalet i den sveitsiske byen Sissach.

Butikkpersonalet forsto med en gang at sedlene var falske, men følte seg forpliktet til å kontakte politiet, forteller de til avisen Basler Zeitung:

– Vi ble instruert å gjøre det fra hovedkvarteret, sier butikksjefen Tanja Baumann.

Politiet hentet inn overvåkningsbilder av gutten og hans venninne fra butikken. Familien ble avhørt i tre timer, lekesedler beslaglagt og bilder ble tatt av gutten til politiets arkiver: Forfra og i profil.

Etterforskeren sa til guttens mor at dette var en alvorlig forbrytelse og at de vurderte å ransake huset på jakt etter flere falske sedler.

– Jeg sa til ham at vi samarbeider og at jeg tar det fulle ansvaret. Men etterpå begynte jeg å gråte, for jeg fryktet det verste, sier moren til Basler Zeitung.

Politiet har ennå ikke avhørt nabojenta som var med i butikken.

Publisert: 11.06.20 kl. 13:21

