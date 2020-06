FORLATT: Etiopiske kvinner dumpet utenfor den etiopiske konsulat i Beirut av familiene som ansatte dem. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Kvinnene kom for å jobbe. Nå blir de holdt bak lukkede dører og dumpet

BEIRUT (VG) Vold, selvmord og anklager om moderne slaveri. Her forteller unge kvinner og familien til en tenåring som aldri kom hjem om marerittet mange fremmedarbeidere opplever bak lukkede dører i Libanon.

– Jeg har ikke sett solen på to år. Jeg fikk ikke lov til å gå ut av huset og bevege meg fritt.

Det sier den etiopiske 37-åringen Tigist til VG. På et fortau utenfor det etiopiske konsulatet i Libanons hovedstad sitter hun og rundt 30 andre kvinner stuet sammen.

Noen gråter, noen holder rundt hverandre.

En 17 år gammel jente, med et munnbind og et tomt blikk, ser resignert ut og snakker ikke med noen.

Noen forbipasserende stopper opp og spør hva som skjer, før forsvinner og kommer tilbake med mat. Andre kommer med madrasser og tepper.

Kvinnene er nylig dumpet her på fortauet av familiene de pleide å jobbe for.

Den dramatiske økonomiske kollapsen i Libanon, som har blitt forsterket av strenge coronatiltak, rammer den libanesiske middelklassen hardt. Mange familier, som har ansatt hushjelp for å jobbe hos seg, har ikke lenger råd.

Det har gjort de kritikkverdige levekårene for mange av fremmedarbeidere i landet langt vanskeligere.

37 år gamle Tigist sier hun akkurat har blitt kjørt hit. Hun har surret et tøystykke rundt venstre arm.

– Madammen i huset var så sint på meg i går, sier hun til VG.

FORTVILET: En nyankommet kvinne får trøst av andre utenfor det etiopiske konsulatet i Beirut i forrige uke. Foto: Amund Bakke Foss, VG

– Ville ikke leve lenger

Hun forteller at hun har en skiveutglidning i ryggen og en ødelagt arm, og at hun derfor ikke kunne utføre husarbeid.

Alt hun ville var å gå til legen, men hun fikk da beskjed om at hun og venninnen, som hun jobbet og levde sammen med, ville bli kastet ut av huset hvis de ikke kunne jobbe.

Kort tid etterpå ble satt i en bil, uten å få pakke sine personlige eiendeler og uten å få tilbake passet sitt, forteller de.

Etter to år og syv måneder i fembarnsfamilien ble de satt av utenfor konsulatet.

VG ber Tigist beskrive arbeidsforholdene hos familien.

– Jeg har ikke fått lønn på ett år og syv måneder. Jeg har jobbet gratis, dag ut og dag inn.

– Jeg tenkte på å ta mitt eget liv, jeg ville ikke leve lenger, men så tenkte jeg på barnet mitt som venter på meg i Etiopia, sier hun.

Sofia, som jobbet og bodde sammen med Tigist hos familien, tar ordet.

– Moren i huset kalte oss «prostituerte» og kalte oss for «søppel».

SKADET: Tigist (37) ble kalt «søppel» av arbeidsgiveren. Til slutt var hun så skadet at hun ikke kunne løfte armen. Da ble hun kastet ut. Foto: Amund Bakke Foss, VG

På nåden til arbeidsgiver

Det er omlagt 250.000 utenlandske fremmedarbeidere som jobber i private hjem i Libanon. De kommer til landet ved Middelhavskysten fra land som Etiopia, Filippinene, Nepal, Ghana og andre land for å tjene penger de kan sende hjem til familiene sine i hjemlandet.

Disse kvinnene blir ansatt gjennom det svært omstridte «Kafala-systemet», et vergesystem som knytter deres oppholdstillatelse direkte til den lokale familien som ansetter dem.

Det gjør at kvinnene lever på arbeidsgiverens nåde. For eksempel kan ikke kontraktene oppløses uten arbeidsgiverens tillatelse, og de risikerer å miste oppholdstillatelsen hvis arbeidsgiveren ikke lenger er fornøyd.

les også Slik takler Tyrkia coronakrisen

Ordningen, som finnes i en rekke land i Midtøsten, fasiliteter ifølge menneskerettighetsorganisasjoner utbredt mishandling, ekstreme arbeidstider, mangel på betaling, fratatt bevegelsesfrihet og seksuelle overgrep. Kritikere av systemet kaller dette en «åpenbar form for moderne slaveri».

I rapporten «Deres hjem er mitt fengsel» fra 2019 har Amnesty International, gjennom en rekke intervjuer og undersøkelser, blant annet funnet bevis på systematisk tvangsarbeid og menneskehandel i private hjem i Libanon.

Ifølge organisasjonen sa 10 av 32 kvinner de intervjuet at arbeidsgiver ikke tillot dem å forlate hjemmet. Flere opplyste at de til og med ble låst inne om familien de jobbet hos forlot huset.

Ifølge libanesiske sikkerhetsmyndigheter dør det om lag to fremmedarbeidere i uken, mange som følge av fall fra balkongen, enten i rømningsforsøk eller selvmord.

Tigist Bay ble bare 19 år. Broren beskriver henne som en varm og som en som alltid satte familien sin først. Foto: Privat

– Fortalte om vold før hun døde

«Jeg tror ikke jeg kommer til å forlate dette huset i live».

Det skal ha vært noen av de siste ordene den etiopiske 19-åringen Tigist Belay sa til broren sin over telefon.

Han var hjemme i Etiopia da de snakket sammen 31. januar i fjor. Hun var i et familiehjem nord for Libanons hovedstad Beirut, der hun bodde og jobbet som hushjelp.

– Jeg var bekymret, fordi hun fortalte ofte at hennes arbeidsgiver pleide å sparke henne og spytte på henne, sier Amare Belay til VG over telefon fra Etiopia.

Han er Tigists bror og har gått med på å fortelle historien om søsteren.

– Hun hørtes alltid redd ut, men det var ikke før den aller siste samtalen at hun sa at hun fryktet for livet sitt, sier han.

Tre dager etter at de to søsknene snakket sammen, den 2. februar, var den etiopiske tenåringen død.

les også Død og desperat fattigdom: Byen som har falt utfor stupet

«Dere vil takke meg senere»

Tigist bestemte seg for å bryte skolegangen etter 9.-klasse og flytte til Midtøsten for jobbe.

Hun ønsket å hjelpe de fattige foreldrene sine økonomisk, slik at de ikke trengte å jobbe så hardt på familiegården.

– Vi hadde hørt om hvor mye vonde ting som skjer med jenter som jobber i Libanon, men hun fortalte om reisen kort vei i forkant, så vi klarte ikke overbevise henne, sier broren, og fortsetter:

– Mine foreldre tryglet henne om bli i Etiopia, men hun nektet. Hun sa at vi ville takke henne senere og at hun gjorde dette for oss.

GLEDET SEG: Tigest Belay fotografert kort tid etter hun kom til Libanon og så snø for første gang. Foto: Privat

Arbeidsforholdene hos den libanesiske familien startet greit, men Tigist fortalte deretter stadig oftere om vold fra faren og sønnen i familien. I september, fem måneder før hennes død, hadde Tigist ringt et rekrutteringsfirma, for å fortelle om misbruket.

Ifølge familien hennes ble alt verre etter det.

De hørte mindre og mindre fra henne. Hun fikk ikke lenger snakke med familie og venner når hun ønsket, og de tre siste månedene av livet sitt skal hun heller ikke ha blitt betalt.

Mens familien er sikker på at Tigist ikke tok livet sitt, men at hun heller ble drept, har familien som ansatte henne kommet med flere ulike forklaringer.

Til politiet har faren, ifølge avisen Addis Standard, sagt at hun ble funnet hengt på balkongen. Samtidig har datteren i familien forklart at 19-åringen døde av å drikke vaskemiddel.

VG har kontaktet den libanesiske familien, men de ønsker ikke å snakke med oss.

BARN: Tseganeshi (17) kom til Libanon alene som 15-åring for å jobbe. Nå er hun kastet ut av hjemmet hun jobbet i. Foto: Amund Bakke Foss

– Økt mishandling under corona

De etiopiske kvinnene utenfor konsulatet i Beirut venter fortsatt på en løsning på den desperate situasjonen de står i.

Libanesiske myndigheter sier de nå forsøker å hjelpe dem med husly, samt at de skal gå etter arbeidsgiverne som ikke har betalt dem, selv om slike løfter tidligere har vært tomme.

I lys av den globale debatten om rasisme og Black Lives Matter-bevegelsen de siste ukene har libanesiske aktivister og en rekke organisasjoner igjen krevet at Kafala-systemet fjernes.

Regiondirektør i Amnesty International, Heba Morayef, beskriver i en uttalelse disse kvinnene som «samfunnets mest marginaliserte», og sier de nå rammes ekstra hardt av den økonomiske krisen og Covid-19.

– Under Kafala-systemet er ikke bare deres rettigheter begrensede, men deres liv er også i fare, spesielt ettersom meldingene om mishandling har økt i antall under corona-nedstengningen, sier hun.

På fortauet utenfor konsulatet er det få av kvinnene som tror de vil hjelpes.

Tigist, 37-åringen som akkurat har blitt dumpet, ser rundt seg og løfter opp den armen som ikke er skadet.

– Jeg har ingen penger, ingen papirer, ikke noe håp. Jeg har bare min gud, sier hun.

VENTER: Foreløpig finnes det ingen flyvinger tilbake til Etiopia – og mange av kvinnene VG møter har ikke penger til flybilletten. De vet ikke hva de skal gjøre. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Publisert: 18.06.20 kl. 22:56

