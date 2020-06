Trump slår tilbake etter at hans egne myndigheter trekker malariamedisin: – Vi har hatt noen fantastiske resultater

Amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) trekker tilbake sin nød-godkjenning av malariamedisinen, som USAs president Donald Trump har fremmet for bekjempelse av coronaviruset. Nå slår presidenten tilbake.

Hydroxyklorokin, en velkjent malariamedisin, er trolig uten effekt i behandlingen av coronaviruset, fastslår FDA mandag. De skriver også at de alvorlige bieffekter overskygger potensielle positive effekter, melder Associated Press.

Da FDA godkjente at medisinen testes i USA, advarte de samtidig mot mot bruk utenfor en sykehussetting eller kliniske forsøk, på grunn av risikoen for bivirkninger som hjerterytmeforstyrrelser.

Det er altså denne godkjenningen som i dag er trukket.

TRUKKET: idag trakk FDA godkjenningen av hydroxyklorokin, en velkjent malariamedisin i behandlingen av pasienter som er smittet med covid-19. Foto: FDA

Timer etter uttalelsen om at godkjenningen trekkes, slår president Donald Trump tilbake.

– Jeg kan ikke klage over den. Jeg tok det og følte meg bra av å ta det. Jeg vet ikke om det hadde en påvirkning, men det skadet meg i hvert fall ikke, sier Trump og legger til:

– Det er mange mennesker som forteller meg at de tror det reddet livet deres, sier han på en pressekonferanse.

Presidenten sier blant annet at andre land har kommet med gode rapporter om effektiviteten av malariamedisinen, og klager over at det bare er amerikanske byråer som ikke har klart å forstå fordelen ved det.

– Vi får fantastiske rapporter fra Frankrike, Spania og andre steder. Det eneste stedet disse rapportene ikke kommer fra, er fra Alex sitt byrå, sier Trump og ser bort på sin helseminister Alex Azar, som forklarer at mange av personene som har fått den aktuelle medisinen har vært svært syke mennesker innlagt på sykehus.

– Ja, de ville kanskje dødd uansett, og så sier folk at presidenten tok feil.

Smitteekspert negativ

Det var den 21. mars i år at USAs president Donald Trump under en pressekonferanse slo fast at den velkjent malariamedisinen, er godkjent i behandlingen av pasienter som er smittet av coronaviruset.

– Vi skal gjøre medisinen tilgjengelig nærmest umiddelbart, sa Trump og skrøt av FDA.

FDA rykket deretter raskt ut og presiserte at medisinen bare er godkjent til bruk mot malaria, men at den skal testes på coronapasienter.

I samme pressekonferanse ble regjeringens fremste smitteekspert Anthony Fauci spurt om malariamedisinen, og om den kunne brukes i forbindelse med pandemien.

NEGATIV: Regjeringens fremste smitteekspert Anthony Fauci mente i mars at malariamedisinen ikke kunne brukes i behandlingen av coronapasienter. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

– Nei. Svaret er nei, sa Fauci da.

FDA ga malariamedisinen hydroxychloroquine en foreløpig nød-godkjenning 28. mars i år, som nå er trukket tilbake.

