Donald Trump om corona-pandemien i USA: Venter topp i dødsfall om to uker

Flere amerikanske guvernører sier de ikke har nok utstyr til å håndtere corona-krisen. Søndag anslo president Donald Trump at dødstallene i USA vil nå toppen om to uker.

Fredag gikk Trump ut mot de demokratiske guvernørene i delstatene Washington og Michigan for å ha kritisert myndighetens håndtering av corona-pandemien.

Dersom de ønsket mer hjelp fra myndighetene, måtte de sette pris på administrasjonens innsats istedenfor å klage, var beskjeden fra presidenten da, skriver Politico.

Da han under en pressekonferanse i Rosehagen i Det hvite hus søndag ble spurt om dette, svarte Trump at det ikke stemmer at guvernørene ikke er fornøyde.

– Det er ikke sant at disse guvernørene ikke er fornøyde, det ble falskt meldt at disse guvernørene ikke er fornøyde. De er kjempefornøyde, sa presidenten.

USA er landet med flest smittede i hele verden, med sine 142.106 positive prøvesvar. 2479 personer er hittil bekreftet døde av covid-19 i landet.

Feltsykehus i Central Park

Delstaten New York er spesielt hardt rammet – søndag kveld ble det klart at over 1000 personer har dødd her.

For å kunne ta unna det store antallet pasienter, ble det søndag satt opp midlertidige nødhjelpstelt med 68 senger, respiratorer og annet nødvendig utstyr i Central Park midt i byen.

60 frivillige helsearbeidere skal jobbe i feltsykehuset, som blant andre er organisert av den kristne organisasjonen Samaritan’s Purse, melder NBC.









Også i Louisiana er det slått alarm. Guvernør John Bel Edwards sier ifølge Washington Post at helsesystemet i delstaten vil bli hardt presset de neste dagene.

Han sier at de er i ferd med å gå tomme for respiratorer, og at de har bestilt 12.000 fra de føderale myndighetenes lagre, men at de foreløpig kun har mottatt 192.

Den demokratiske guvernøren sier også at han ikke mener Trump-administrasjonen tok krisen på alvor tidlig nok. Det var en av grunnene til at hans egen delstat avholdt den store Mardi Gras -feiringen som planlagt 25. februar, sier han.

– De føderale myndighetene sa at ting var under kontroll.

Også guvernør Mike DeWine i Ohio sier søndag at delstaten ikke har nok smittevernutstyr, og at han har bedt om hjelp fra president Trump.

Forlenger corona-tiltak

Trumps smittevernekspert Anthony Fauci estimerte tidligere søndag at opp mot 200.000 amerikanere kan komme til å dø av coronaviruset.

– Dersom vi klarer å holde oss på et dødstall ned mot 100.000 – det er et fryktelig tall, kanskje det til og med mindre – så vi lander på et sted mellom 100.000 og 200.000 dødsfall, da har vi gjort en veldig god jobb, sa Donald Trump under søndagens pressekonferanse i Rosehagen i Det hvite hus.

Presidenten trakk frem rapporten til den britiske professoren Neil Ferguson, hvor det ble anslått at opp mot 2,2 millioner amerikanere kunne dø under corona-krisen dersom myndighetene ikke tok et eneste grep for å få bukt med smittespredningen.

Dødstallet i USA vil antakelig toppe seg om rundt to uker, sier president Trump.

– Det verste vi kan gjøre er å erklære seier før vi har vunnet. Derfor forlenger vi retningslinjene til 30. april, sier presidenten og fortsetter:

– Jo flinkere vi er til dette, jo raskere vil vi kunne stanse dette marerittet.

Trump legger til at han tror USA vil være i gang med å komme seg på beina igjen innen 1. juni.

Presidenten meldte også at det amerikanske mattilsynet Food and Drug Administration (FDA) har godkjent en ny hurtigtest, som skal kunne gi svar etter bare fem minutter.

Trump opplyser at Abbott Labs, som har utviklet testen, vil levere 50.000 tester daglig fra og med denne uken, ifølge CBS, skriver NTB.

