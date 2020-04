SHANGHAI: Folk går med ansiktsmasker i gatene i Shanghai etter utbruddet av covid-19 i byen. Foto: Aly Song / Reuters

Nye funn sår tvil om immunitet mot coronaviruset

Forskere i Shanghai har funnet overraskende lite antistoffer hos tidligere covid-19-pasienter. – Bekymringsfullt, sier forsker på immunologi og vaksineutvikling til VG.

I Shanghai har en forskergruppe fra Fudan-universitetet analysert blodprøver fra 175 pasienter som er utskrevet fra sykehus og har hatt covid-19.

Studien, som er omtalt i den kinesiske avisen South China Morning Post, er ikke vurdert av andre forskere, men skal være verdens første undersøkelse av antistoffer hos covid-19-pasienter.

Funnene viser at nær en tredjedel av pasientene hadde lave nivåer av antistoffer. I noen tilfeller ble det ikke funnet noen antistoffer i det hele tatt.

– Det er bekymringsfullt. Når det gjelder å kunne beskytte mot ny infeksjon, vil de lave nivåene de fant tilsi at beskyttelsen ikke blir spesielt langvarig, sier Gunnveig Grødeland til VG.

Hun er seniorforsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og ekspert på immunsystemer, virus og vaksineutvikling.

Mindre antistoffer hos de yngre

I Shanghai fant forskerne også et lavere nivå av antistoffer hos de yngre pasientene i aldersgruppen 15–39 år enn hos de eldre pasientene i aldersgruppen 60–85 år.

FORSKER: Gunnveig Grødeland forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: Håvard Rønning

Dette har man ikke sett tidligere, sier Grødeland.

– De eldre har sannsynligvis vært smittet av coronavirus tidligere i form av forkjølelser, så det kan peke i retning av at man har vært utsatt for coronavirus flere ganger og fått restimulert disse immunresponsene.

– På en måte er dette håpefullt, fordi det tyder på at de forkjølelsesvirusene vi allerede har, kan gi en form for beskyttelse. Men samtidig er det bekymringsfullt fordi man må ha flere eksponeringer og vaksineringer for å oppnå en beskyttende effekt, forklarer Grødeland.

Coronavirus er en vanlig årsak til forkjølelse, og kan stå for opptil én tredjedel av alle tilfeller. Det nåværende coronaviruset SARS-CoV-2, som gir sykdommen covid-19, er bare ett av flere typer coronavirus.

Friskmeldte fikk påvist viruset på nytt

Torsdag opplyste Sørkoreanske helsemyndigheter at minst 74 personer som har blitt friskmeldt etter coronasmitte, har fått påvist viruset på nytt.

Grødeland sier hun har sett lignende funn tidligere, men at hun tror tilfellene i Sør-Korea snarere heller mot svakheter i testing og at pasientene ennå ikke var blitt helt friske.

– Testen i seg selv gjør at man kan teste negativt selv om man har viruset, og spesielt hvis man, som i disse tilfellene, har relativt lav grad av sykdommen. I så fall er poenget at de kan ha vært syke kontinuerlig, sier Grødeland.

Hun peker likevel på at funnene er verdt å sjekke opp videre. Etter en gjennomgang av 16 forskningsartikler, konkluderte Folkehelseinstituttet nylig at det er «svært begrenset dokumentasjon om immunitet etter infeksjon med SARS-CoV-2».

Sår tvil om flokkimmunitet

Samtidig har land som Sverige satset på en såkalt «flokkimmunitet» i kampen mot coronaviruset, altså at sykdommen ikke sprer seg når tilstrekkelig mange i befolkningen har antistoffer i kroppen.

Dette har blitt lagt merke til internasjonalt. Etter kritikk fra Donald Trump, svarte den svenske statsepidemolog Anders Tegnell at «sykdom fortsetter å spre seg til vi har nådd en immunitet i befolkningen».

– Noen annen måte å få stopp på den finnes ikke, sa Tegnell.

Grødeland sier de nye funnene fra Shanghai og Sør-Korea understreker at flokkimmunitet kan være vanskelig å oppnå, og at det bygger opp under strategien som er valgt i Norge med isolering.

– Jo vanskeligere det er å få beskyttende immunresponser, jo viktigere er det å beskytte befolkningen uten at de må gå gjennom infeksjonen. Så jeg tenker det haster med en vaksine på plass, spesielt hvis man trenger flere vaksineringer for å danne tilstrekkelige antistoffer til å beskytte mot viruset, slik funnene i Shanghai peker i retning av.

Publisert: 09.04.20 kl. 22:56

