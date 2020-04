Amerikanske stillstander

På trygg avstand tar familien farvel med corona-rammede Anthony Schilizzi (75). I gatene går ambulansene i skytteltrafikk. I Det hvite hus er utfallene mot «fake news» byttet ut med den harde virkelighet.

I nedstengte New York er kassadamene i Brooklyn så forsiktige de kan. Tiffany Teasdale holder åpent, selv om guvernøren i staten Washington ville stenge alle våpenforretninger. Tiffany mener hun følger ordre fra presidenten, som råder våpenindustrien til fortsatt drift. Folks behov for å beskytte seg i pandemien fører til økt våpenhandel.

Prest Brian Mahoney tilbyr drive in-skriftemål foran en katolsk kirke i Massachusetts. Cellisten Jodi Beder holder daglige konserter på verandaen, som en gest til naboene.

På en parkeringsplass i Las Vegas har hjemløse fått utdelt oppmerkede plasser. Et tomt hotell i Seattle forsøker å vise hjerterom.

Naboen Bryant Watson hjelper Curtis Brown, som fikk huset sitt skadet i en tornado i Arkansas. Ingen ble skadet i tornadoen, fordi folk holder seg hjemme i pandemikrisen. I Brooklyn sørger hundrevis av ortodokse jøder over en rabbiner som døde av covid-19. Mer enn 180.400 mennesker i New York er bekreftet smittet.

Mary-Lou McCullagh (83) feiret sønnens bursdag med disse brillene på. Dagen etter viser hun dem til nabogutten Axel Stirton (2) gjennom et trygt vindusglass.

Gårdsarbeidere høster squash i Florida. Etterspørselen faller, matvarer må kastes. Bransjen frykter langvarig krise, fordi folk vil gå mindre på restaurant. I Los Angeles har folk fått ordre om å holde seg hjemme.

Den tidligere marinesykepleieren Ruth Gallivans 104-årsdag feires utenfor huset der hun bor i San Diego. Knutepunktet Oculus i World Trade Center er vanligvis en maurtue av reisende.

Gatelivet har fått en ny koreografi. I en park i Brooklyn er avstanden mellom helse og sykdom minimum to meter. I Los Angeles er skolebussene sirlig parkert.

I New York kommer snart kjølebilen som skal frakte døde bort fra Brooklyn Hospital Center. I Richard Nixon-biblioteket i California er folk kommet for å gi blod. Epidemien har ført til alvorlig blodmangel, melder amerikansk Røde Kors.

En coyote er nøye med avstanden ved Golden Gate utenfor San Francisco. En pasient legges inn på sykehusskipet USNS Mercy i Los Angeles. Skipet brukes som hjelpesykehus for pasienter som ikke er smittet.

Dagene er tunge på et sykehus i Brooklyn. Så langt er 8627 bekreftet døde i New York.

