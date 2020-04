PRESENTERTE NY STUDIE: William Bryan ved USAs nasjonale sikkerhetsdepartement på Donald Trumps pressekonferanse torsdag. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Leger reagerer på Trumps coronaforslag: Uansvarlig og livsfarlig

Under en pressekonferanse om coronaviruset kastet den amerikanske presidenten ut hypotetiske ideer om hvorvidt man kan injisere lys eller desinfiserende middel i kroppen som en behandling mot coronaviruset.

Flere leger ber nå innstendig om at amerikanere ikke følger «helserådene» fra presidenten, skriver NBC.

Trump kom med uttalelsene sine etter at lederen for avdelingen for forskning og teknologi i USAs nasjonale sikkerhetsdepartement presenterte en ny studie. Der fant man at coronaviruset ikke overlever like lenge dersom det utsettes for UV-lys eller et varmt, fuktig miljø.

– Vår hittil tydeligste observasjon er den kraftige effekten som sollys har til å drepe viruset både på overflater og i luften, sa han blant annet om studien, som enda ikke er kvalitetssikret.

Presentasjonen fikk Donald Trump til å tenke høyt. Mens departementets studie handlet om overflater luft, overførte presidenten funnene til også å kunne gjelde mennesker:

– La oss si vi treffer kroppen med massivt lys, enten det er ultrafiolett eller bare veldig sterkt lys. Jeg tror du sa det ikke har blitt testet, men at du skal sjekke det ut, sa Trump henvendt til forskeren.

– Så sa jeg: La oss anta at du får lyset inn i kroppen, som du kan gjøre gjennom huden eller på en annen måte. Og jeg tror du sa at du skal teste det også. Høres interessant ut, fortsatte han.

Bryan spesifiserte under pressekonferansen at man ikke kan lene seg på at den kommende sommeren vil ta knekken på viruset. Flere amerikanske delstater med varmt og fuktig vær har også hatt betydelige utbrudd, skriver Washington Post.

Bryan fortalte også om ulike desinfiserende midler som kan ta knekken på viruset. Trump foreslo dermed at blekemiddel «eller noe annet desinfiserende» kunne bli injisert inn i kroppen for å drepe viruset.

– Er det noen måte vi kan gjøre noe slikt på, injisere kroppen eller nesten en rensing? Fordi du ser viruset på lungene, og det gjør stor skade, sa Trump, og forskningsavdelingen teste denne teorien.

Legen Vin Gupta, som arbeider med sykdommer i de nedre luftveiene, sier til NBC at «ideen om å injisere eller innta en eller annen form for renseprodukt i kroppen er uansvarlig og farlig». Hun spesifiserer at dette kan ta livet av folk.

Også USAs mattilsyn har gått ut og advart mot dette.

Deborah Birx, som er ansvarlig for koordinering av coronahåndteringen ved Det hvite hus, ble under pressekonferansen spurt om hun hadde hørt om varme som en behandling mot coronaviruset.

– Ikke som en behandling. Feber hjelper kroppen din når du er syk, men jeg har ikke sett varme eller lys brukes på den måten, svarte hun.

«Å injisere et desinfeksjonsmiddel i kroppen vil ta livet av deg. Det bør være helt unødvendig å si dette, men folk drakk akvariumsrens som inneholdt klorokin etter å ha hørt rykter. Vi må kjempe mot dødelig desinformasjon, uansett hvor dum den er», skriver legen Eugene Gu på Twitter.

Han står bak et røykestoppfirma og jobber nå med utarbeiding av coronatester.

I en annen melding skriver han at heller ikke Trumps første forslag, om at sollys kan behandle viruset, har rot i virkeligheten.

– Mange eldre som er sårbare for heteslag og dehydrering, kan dø om de lytter til rådet hans. Sollys og hete kan fjerne smittsomt materiale fra overflater, ikke fra mennesker, skriver han.

Da Trump ble spurt om det ikke er farlig å gi amerikanere et inntrykk av at de er trygge fra viruset dersom de går ut i solen, svarte han slik:

– Kanskje du kan, kanskje du ikke kan. Jeg er ikke noen lege. Jeg er en person som har en god, du vet, sa Trump – og pekte på hodet sitt.

