FIKK KRAMPER: Carl Sydenhag fikk kramper og mistet synet av for store doser med malariamedisin. Foto: ANDREAS BARDELL/Aftonbladet

Fikk høy dose malariamedisin mot coronavirus: – Jeg hadde flaks som overlevde

Svenske Carl Sydenhag (42) fikk utskrevet malariamedisinen klorokin av en lege mot coronaviruset. Det fikk store konsekvenser.

Sydenhag gikk til legen med feber og pustevansker, og testet etter hvert positivt på coronaviruset, skriver Aftonbladet. Han ble umiddelbart innlagt på sykehuset.

Der ble malariamedisinen klorokin, som vanligvis brukes blant annet mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom, utskrevet.

Etter noen dager begynte feberen å gi seg, og Sydenhag ble sendt hjem. Med seg på veien fikk han med seg klorokin, og beskjed om å ta 1000 mg per døgn til det var gått syv dager.

Den beskjeden fulgte han, men etter noen dager fikk han verre symptomer.

– Jeg begynte å føle meg dårligere. Jeg kastet meg på balkongen, og spydde. Men ingenting kom, bare væske. Det var veldig ubehagelig, forteller Carl til Aftonbladet.

MEDISINEN: Dette er malariamedisinen Carl Sydenhag fikk utskrevet. Foto: ANDREAS BARDELL/Aftonbladet

– Hvor mange har dødd av dette?

Han la seg for å sove en times tid. Da han våknet ble det verre. Han fikk kraftige kramper i ryggen, og kroppen ristet. Samtidig ble synet gradvis verre, mens hodet banket.

– Jeg hadde flaks som overlevde, sier han.

Han leste på pakningsvedlegget og fant ut at dosen han hadde fått utskrevet var mye høyere enn anbefalt. Etter en telefon til Giftinformasjonssentralen ble han henvist rett til sykehuset.

– De ble nesten overrasket over at jeg var i live, fortsetter Carl.

På sykehuset ble han lagt inn på akutten, og fikk både drypp og EKG. I ettertid ble han fortalt at han hadde englevakt. I høy dose kan klorokin gi både hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans, skriver Aftonbladet.

– Jeg er egentlig ikke så bekymret for min egen del. Jeg vil ikke bli fremstilt som et offer. Kanskje medisinen har god effekt hvis den gis i en lavere dose. Det jeg lurer mest på er hvor mange som har dødd av dette, og hvordan følger de dette opp, sier 42-åringen.

Nå har han det bedre, selv om han fortsatt sliter med høy hvilepuls og at han enkelt bli andpusten.

KRITISK: Sydenhag lurer på hvor mange som kan ha dødd av så stor dose med klorokin. Foto: ANDREAS BARDELL/Aftonbladet

Bjørn Eriksson, helsedirektør i Stockholm, skriver i en tekstmelding til Aftonbladet at klorokin ikke lenger brukes som standardbehandling for covid-19 pasienter, og at han ikke vet hvor mange pasienter som har fått utskrevet medisinen.

Stoppet forsøksbehandlinger i Sverige

I Sverige ble alle forsøksbehandlinger med klorokin stanset både ved Östra sjukhuset i Göteborg og Södersjukhuset i Stockholm i starten av april, et par uker etter at Carl Sydenhag fikk medisinen.

– Det begynte å komme rapporter om verre mistenkte bivirkninger enn vi først trodde, sa professor Magnus Gisslén, overlege ved infeksjonsklinikken på Östra sjukhuset i Göteborg, da ifølge NTB.

De kunne ikke utelukke alvorlige bivirkninger, spesielt på hjertet, og overlegen sa det er et vanskelig legemiddel å dosere.

– Dessuten har vi ingen sterke bevis på at klorokin har effekt på covid-19, sa Gisslén.

Samtidig har USAs president Donald Trump ifølge NTB bekreftet at han har bestilt 29 millioner piller av hydroksklorokin. Tidligere har han anbefalt medisinen uten å vente på at de pågående studiene verden rundt skal gi svar på om den er trygg å ta.

– Jeg vil ikke vente halvannet år for å finne ut av det, sa Trump, som undret seg over hva amerikanere hadde å tape på å ta den uprøvde medisinen, ifølge NTB.

Medisinen er under testing i Norge akkurat nå. Forskere ved Ahus begynte i slutten av mars en studie hvor 51 pasienter fikk klorokin. De skal undersøke om malariamedisinen kan dempe utskillelsen av coronavirus hos pasienter innlagt ved sykehuset.

Publisert: 19.04.20 kl. 04:35

