HISTORISK ØYEBLIKK: Pave Frans og den lutherske kirkes overhode biskop Munib Younan under det historiske møtet i 2016, hvor katolisismen og protestantismen igjen fant en felles grunn å stå på for å kunne gjenforenes. 499 år etter reformasjonen. Foto: HO / OSSERVATORE ROMANO

Pavens likemann til VG: – Viruset er ikke Guds straffedom

Like ved via dolorosa i Jerusalems gamleby, hvor Jesus skal ha gått før han ble korsfestet, sitter biskop Munib Younan isolert. Han er ved godt mot og er veldig snakkesalig når VG ringer til «Det hellige land».

Nå nettopp

– Jeg sier til deg som jeg sier til alle kristne palestinere og lutheranere i hele verden: Covid19-viruset er ikke Guds straffedom. Israel har stengt landet ned, det samme har palestinske myndigheter. Det er for vårt eget beste. Gud vil at vi skal være tålmodige, dette er ikke endetiden, sier biskopen.

Han vet veldig godt at det i Midtøsten alltid er gode vekstvilkår for konspirasjonsteorier av ymse slag. Hvem som har skylden for pesten som nå rir de fleste av verdens land, blir diskutert og snakket om ikke bare i Midtøsten, men i en rekke miljøer verden over.

les også Paven feiret palmesøndag foran tom kirke

– Derfor er dette mitt påskebudskap som kristen, som kirkeleder og som medmenneske; Covid-19 viruset har ingenting å gjøre med CIA eller USA å gjøre, det er ingen konspirasjon mot oss som Vesten står bak, sier det religiøse overhodet som inntil nylig var biskop for Jordan og Det hellige land.

VENNER: Biskop Munib Younan tok imot VG i Jerusalem for to år siden. På kontoret sitt hadde han et stort posterbilde av seg selv sammen med pave Frans under et besøk i Vatikanet. Foto: Harald Berg Sævereid Foto: Harald Berg Sævereid

Da kong Harald og dronning Sonja for noen uker siden var på statsbesøk i Jordan, møtte de biskop Younan.

– Jeg kunne da erklære dem for ekte pilegrimer til Det hellige land å være. Det var et usedvanlig hyggelig møte med to storartede mennesker, sier biskopen, i dag biskop emeritus og pensjonist

Han er heller ikke lenger president i Det lutherske verdensforbund. Som øverste leder for den protestantiske kirken var Munib Younan ansett av lutheranere som Den katolske kirkens overhode, Pavens likemann

Biskop Munib Younan skrev historie da han sammen med pave Frans foretok den symbolske handlingen som la grunnsteinen for det som kan bli en gjenforening av katolske- og protestantiske kristne. Det skjedde under det historiske oktobermøtet i Lund og Malmø i Sverige i 2016.

LEVENDE: Slik som dette er det normale i Jerusalems gamleby. Hektisk handels virksomhet. I dag er det stille og tomt. Foto: Harald Henden

Trøst og refleksjon

Denne påsken tilbringer biskop Younan i huset sitt i det kristne kvarterer av Jerusalems gamleby, like isolert som alle i Gamlebyen, jøder, kristne, muslimer og armenere.

- Vi bor tett her, derfor er vi ekstra utsatt for å kunne bli smittet av Covid19-viruset. I Palestina ser det ut til at færre blir smittet i de store byene som Ramallah og Bethelehem. Det er i landsbyene på Vestbredden at viruset har rammet hardest. Vi vet ikke hvorfor, men det kan ha å gjøre med at da Israel stengte ned alt, så måtte rundt 6000 palestinske arbeidere dra tilbake til sine respektive landsbyer, sier Munib Younan.

Kirkelederen synes de er en vanskelig tid. Spesielt siden det er påske for de kristne og pesach for jødene i disse dager. Religiøse mennesker søker til kirker, synagoger og moskeer for ro, trøst og refleksjon.

HELLIG GRUNN: Israelske soldater patruljerer en nærmest folketom Via Dolorosa i Jerusalems gamleby. Det var her Jesus skal ha gått på veien om mot stedet han ble korsfestet. Foto: AMMAR AWAD / X90085

– Det er viktig at vi i disse dager tar Guds ord inn over oss. Gud snakker ikke om Covid-19, han snakker til oss om Jesus Kristus. Gud vil at vi skal bruke tiden til selvrefleksjon, tenke på Den hellige ånd og la helsemyndighetene ta seg av Covid19-viruset, er biskopens påskebudskap til alle mennesker, uavhengig av religiøs tro.

Munib Younan forteller en historie om Mor Teresa hvor hun ble spurt om hva hun ønsker at Gud skulle gjøre for oss.

«Ingenting, svarte hun. Er det ikke nok at vi elsker vår neste»

– Det er kloke ord som vi må ta med oss i disse vanskelige tider, avlutter den tidligere biskopen i Det hellige land.

Publisert: 10.04.20 kl. 18:00

Fra andre aviser