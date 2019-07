TYDELIGE SKADER: De røde merkene på halsen viser tydleig hvor Figo stroppen satt seg. Foto: Privat

Figo (10) fikk plastbånd surret rundt halsen på spøkelsestog

For svenske Figo Nordkvist og familien ble turen med spøkelsestoget i overkant skremmende da et plastbånd surret seg rundt halsen til 10-åringen.

Det hele skjedde på Axels tivoli i Landskrona da han og familien var på tur. De var i Draculas Castle da plastbånd, som er del av attraksjonen, falt ned på dem. Ett av dem surret seg om halsen hans, slik at han vær nær ved å bli kvalt og besvimte, skriver Aftonbladet.

Han befant seg sammen med kusinen og søsteren i toget. Da de kom ut av spøkelseshuset fikk faren Filip Nordkvist et sjokk.

– Jeg ser bare tre sjokkerte barn. Sønnen sitter i midten med hendene rundt halsen og søsteren og kusinen storgråter og skriker hysterisk «han har blitt stroppet, han har blitt stroppet», forteller Filip til den svenske avisen.

VG har snakket med faren, og fått tillatelse til å bruke bildene.

BLE REDD: Da sønnen kom ut fra karusellen og ikke klarte puste begynte Filip å skrike for å påkalle folks oppmerksomhet. Foto: Privat

Siden sønnen hadde mistet pusten klarte han ikke snakke. Dermed skjønte ikke foreldre hva som hadde skjedd. Men de får øye på merkene rundt halsen og til slutt får Figo presset fram at han satt fast i et bånd og fikk ikke puste.

– Som foreldre blir man jo bare redd og vi begynte å skrike i panikk for å påkalle oppmerksomhet, forklarer han.

Filip sier videre at sønnen er på bedringens vei, og at han håper hendelsen ikke skal sette en stopper for fremtidige karusellturer.

BESVIMTE: Grunnet kvelningen besvimte 10-åringen, sier Filip. Foto: Privat

– Han elsker å kjøre karusell. Vi håper det ikke skremmer han fremover.

Eier og sikkerhetsansvarlig på Axels tivoli, Tony Andréasson bekrefter den skumle hendelsen.

– Jeg var selv på plass og pratet med familien. Etterpå stengte vi attraksjonen og fjernet alle plastbånd i karusellen, sier han til avisen.

Dette har ført til at de har kontaktet fabrikken og fortalt om ulykken.

– Vi syns selvfølgelig kjempesynd på gutten. Sikkerheten er viktigst for oss og det skal være sikkert å være tivoli. Det her skal ikke få skje.

Publisert: 28.07.19 kl. 07:25

