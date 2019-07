LIKE: Boris Johnson kan bli Storbritannias neste statsminister. Mange har sammenlignet ham med Donald Trump. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Boris Johnson kan bli Storbritannias neste statsminister - sammenlignes med Donald Trump

Den sterkeste kandidaten til å overta styringen av Storbritannia er svært kontroversielle Boris Johnson (55). Han sammenlignes med USAs president.

Nå nettopp

Tirsdag 23. juli er det ventet at det blir kunngjort hvem som blir leder av Det konservative partiet og dermed statsminister i Storbritannia etter Theresa May, som trakk seg i juni.

Om Boris Johnson, som har vært en innbitt forkjemper for Brexit siden avstemningen i 2016, blir statsminister i Storbritannia, vil det være en ny type politiker som styrer landet.

Kritikerne hans spår en katastrofe om han får ta over. I en undersøkelse utført av YouGov på vegne av den britiske avisen The Mirror, kom det frem at 39 prosent av de spurte betegnet ham som en bajas, 31 prosent mente han ikke er til å stole på, og 26 prosent kalte ham uansvarlig.

Tilhengerne hans mener imidlertid han er en karismatisk politiker som utgjør et friskt pust.

Flere har i så måte sammenlignet ham med USAs president.

FAVORITT: En svært spent Boris Johnson forlot sitt kontor i London mandag ettermiddag. 23. juli får han vite om han blir Storbritannias neste statsminister eller ikke. Foto: WILL OLIVER / EPA

Flere skandaler

I sin relativt lange fartstid i politikken, har Johnson lykkes i å hisse på seg kritikere en rekke ganger. Det britiske nyhetsmagasinet The Week har samlet de mest kjente i en artikkel.

Blant annet vant Johnson en limerick-konkurranse i det britiske magasinet The Spectator i mai 2016. Konkurransen gikk ut på å skrive et støtende dikt om Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan. Diktet fikk fornyet oppmerksomhet da Johnson ble utnevnt til utenriksminister, kun to måneder senere.

Så sent som august i fjor fikk han også tyn for å sammenligne nikabkledde kvinner med postkasser.

Et annet eksempel var da Johnson skrev et innlegg i avisen The Daily Telegraph om daværende statsminister Tony Blairs hyppige turer til tidligere britiske kolonier. I innlegget, som er fra 2002, brukte Johnson det engelske ordet «piccaninny», et nedlatende ord om mørkhudede barn.

Da Boris Johnson stilte som ordførerkandidat i London – et verv han innehadde fra 2008 til 2016 – ble han konfrontert med tidligere uttalelser, og forsvarte de med at han hadde blitt tatt ut av kontekst.

les også Carrie (31) er Boris’ hemmelige våpen i jakten på statsministerjobben

Britiske Henry Allen, som underviser på Heltberg private gymnas, og som har en doktorgrad i statsvitenskap, mener det kan trekkes mange paralleller mellom Johnson og USAs president.

– Det er en generell utvikling i politikken, og forholdet mellom politikk og underholdning. Du ser det samme i USA med Trump. Politikk var litt kjedelig før, og de vil utvikle det for å gjøre det mer spennende, sier han.

Han tror både Trump og Johnson bevisst sier kontroversielle ting for å få oppmerksomhet.

– Ja, han sier kontroversielle ting – med vilje. Begge prøver å utvikle politikken på den måten, og de er gode på det.

SPLITTER FOLKET: Flere møtte mandag opp utenfor Downing Street for å demonstrere mot Boris Johnson, som ventes å bli ny Tory-leder og statsminister etter Theresa May. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Underholdere

Allen understreker også at det er betydelige forskjeller på Trump og Johnson, og da særlig med tanke på deres bakgrunner.

– Trump var en outsider som kom inn i politikken. Johnson har vært i politikken lenge.

Samtidig mener han at begge er underholdere.

– Johnson er kjent som en karismatisk og morsom politiker. Han har opptrådt på humorprogrammer og blitt populær på den måten. Sånn sett har de begge bakgrunn som underholdere.

les også Boris Johnson: Markerte seg som EU-«hatende» journalist for 30 år siden

Kontrast

Motkandidaten Jeremy Hunt (52) regnes som Johnsons rake motsetning på dette området.

De to har lignende bakgrunn – privilegert oppvekst, perifert slektskap til kongehuset, privatskole og Oxford-utdannelse – men svært forskjellig stil. Der Johnson er høylytt, tidvis klossete og uvøren, er Hunt en utholdende politiker som er mild og behersket i tonen.

Fakta om de konservative lederkandidatene Boris Johnson eller Jeremy Hunt blir ny partileder etter Theresa May og dermed etter alt å dømme Storbritannias neste statsminister.

Boris Johnson (55): Tidligere utenriksminister og tidligere ordfører i London. Klar favoritt, ledende figur i kampanjen for å få britene ut av EU i 2016. Fastholder at brexit skal skje 31. oktober, med eller uten avtale.

Jeremy Hunt (52): Utenriksminister siden Johnson gikk av i fjor, tidligere for å bli i EU, men har snudd. Vil sikre en bedre avtale, men utelukker ikke «no deal». Tidligere forretningsmann, ledet det offentlige helsevesenet NHS i seks år. (Kilde: NTB). Vis mer

En annen motsetning er at Hunt drev valgkamp for bli-siden i forkant av folkeavstemningen om brexit, og har slått fast at 31. oktober ikke nødvendigvis vil være deadline for utmeldelse av EU.

Bookmakerne levner ham mer eller mindre ingen sjanser. Målinger blant konservative velgere viser også at et klart flertall foretrekker Johnson, som med god margin fikk flest stemmer i forrige avstemningsrunde i det konservative partiet.

UTENRIKSMINISTER: Jeremy Hunt overtok som Storbritannias utenriksminsiter etter at Boris Johnson forlot posten i protest. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Det minste av to onder

Selv om han ser ut til å ha flertallet på sin side, har Johnson sine hølytte kritikere også blant medlemmene i Det konservative parti. Blant annet uttalte Storbritannias finansminister Richard Hammond nylig at han vil gå av dersom Johnson blir statsminister.

– Jeg kan ikke støtte en leder som vil ta Storbritannia ut av unionen uten en avtale, uttaler Hammond i et intervju med BBC, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Allen trekker derfor også paralleller mellom Johnson og Trumps politiske motkandidater, henholdsvis Jeremy Corbyn og Hillary Clinton.

– Det er mange konservative politikere som ikke liker Johnson, men de vil ikke ha Jeremy Corbyn som statsminister. De tenker at Johnson kan slå Corbyn i et valg. Det er litt det samme som med republikanerne i USA og Hillary Clinton, der Trump var det minste av to onder.