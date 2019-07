KLARE FOR DEBATT: Fra venstre: Marianne Williamson, Tim Ryan, Amu Klobuchar, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Beto O’Rourke, John Hickenlooper, John Delaney og Steve Bullock. Foto: REBECCA COOK / Reuters

Demokratenes presidentkandidater møtes til debatt

DETROIT/OSLO (VG) Jakten på å finne en demokratisk kandidat som kan slå Donald Trump i 2020 er for alvor i gang. Nattens hovedattraksjon er duellen mellom de to senatorene Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

Før diskusjonene begynner, får hver kandidat 60 sekunder til å presentere seg selv.

– Tusenkronersspørsmålet er hvorvidt vennskapet til Warren og Sanders holder gjennom debattens to timer. De er kolleger og de har ikke vist negativitet overfor hverandre i kampanjene sine. Når de går på scenen kan dette forandre seg, sier Aaron Kall, som leder debatt-teamet ved Universitetet i Michigan til Guardian.

KUJEMPER MOT HVERANDRE: Senatorene Bernie Sanders og Elizabeth hilser på hverandre før nattens debatt. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Warren og Sanders betegnes begge som progressive, og kjemper dermed om mange av de samme velgerne: Begge støtter omfattende planer for å totalrenovere helsevesenet, systemet for høyere utdanning og landets økonomi, ifølge AP.

Flere av de andre kandidatene som skal i ilden i natt, går for å være av den mer moderate sorten, og ABC spår at de ideologiske skillelinjene innad i partiet vil bli sentralt.

I KØ: Publikum hadde begynt å stille seg i kø utenfor teateret Fox i Detroit timer før debattstart natt til onsdag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump-tilhengere møtte opp

Debatten, som begynte klokken 02 norsk tid, arrangeres av CNN, og holdes i Detroit i Michigan.

Utenfor avsperringene et par kvartaler fra Fox Theatre, der debatten forgår, hadde både støttespillere for ulike demokratiske kandidater og Trump-støttespillere samlet seg. Fra hver sin side av gaten ropte de slagord og veivet med plakater.

På plakatene på demokratenes side, hvor det var langt flere folk enn på den andre siden, kunne man lese ting ting som «Klimakrisen er ekte» og «Hold dere unna livmoren min».

Også plakatene til mange av Trump-tilhengerne handlet om abort, men de sa ting som «Abort = drap». Blant de på den siden av gaten var en gruppe fra den grupperingen «Proud Boys», som bare tar opp mannlige medlemmer. Av FBI er de blitt klassifisert som en ekstremistgruppe med tilknytninger til hvit nasjonalisme.

– Vi er ikke her for å lage bråk. Vi er her for å vise støtte til den beste presidenten USA noensinne har hatt. Vi ønsker å ha en dialog med de på den andre siden av gaten for å sammen gjøre USA fantastisk igjen, sa mannen som ledet gruppen, og som bare ville oppgi Moe som navn, til VG.

Det var ingenting som VG kunne se ute i gaten i Detroit som tirsdag kveld lokal tid, like før debatten skulle til å starte, tydet på at noen konstruktiv dialog mellom de to grupperingene kom til å skje denne kvelden.

Disse deltar i nattens debatt Steve Bulluck (guvernør i Montana) Pete Buttigieg (ordfører i South Bend, Indiana) John Delaney (tidl. kongressmedlem fra Maryland) John Hickenlooper (tidl. guvernør i Colorado) Amy Klobuchar (senator fra Minnesota) Beto O'Rourke (tidl. kongressmedlem fra Texas) Tim Ryan (kongressmedlem fra Ohio) Bernie Sanders (senator fra Vermont) Elizabeth Warren (senator fra Massachusetts) Marianne Williamson (forfatter og aktivist) Vis mer

Natt til torsdag skal ti nye i ilden. Blant de mest kjente da er Kamala Harris og Joe Biden.

En annen av nattens debattdeltagere, Pete Buttigieg fikk mye oppmerksomhet da han annonserte sitt kandidatur denne våren, blant annet for sin unge alder (37) og det faktum at han er gift med en mann, men interessen har siden stagnert noe, skriver Guardian.

Av flere medier betegnes kveldens debatt som siste sjanse for flere av de mindre kjente kandidatene. Skal de markere seg i kampen om å bli Trumps motkandidat ved neste valg, må de finne en måte å skape blest om politikken sin på.

Tidligere visepresident Joe Biden leder foreløpig ganske klart med 34 prosent av stemmene på en fersk meningsmåling fra Quinnipiac. Elizabeth Warren har der inntatt annenplassen med 15 prosent.

En undersøkelse fra Pew Research Center viser at demokratene er mer fornøyd med kandidatene sine før valget i 2020, enn de var i 2016.

Totalt er det hele 25 kandidater så langt, men fem av dem har så langt ikke fått nok støtte til at de kvalifiserte seg for deltagelse i denne ukens debatter.

Før de neste debattene i september og oktober trenger kandidatene 2 prosent oppslutning i fire kvalifiserende meningsmålinger, og ha fått inn minst 130.000 amerikanske dollar til sin kampanje.

VG møtte Elizabeth Warren i Ohio før nattens debatt. Da snakket hun blant annet om hva hun tror skal til for å slå Trump i 2020:

– Jeg tror det handler mye om å tilby en alternativ visjon. Trump sier til alle amerikanere at dersom deres liv ikke fungerer bra, dersom deres lønninger ikke har gått opp, dersom de føler den økonomiske skvisen, dersom de er fylt med angst for disse tingene, så skyld det på «dem». Skyld det på folk som ikke ser ut som deg, folk som ikke har samme hudfarge som deg, folk som ikke har samme religion som deg, folk som ikke er født der du er født. Hans plan er å fortsette å splitte amerikanere, slik at ingen legger merke til hvem som virkelig stjeler fra oss, svarte Warren, før hun gikk over i sitt innøvde mantra om at det er sjefene for de store selskapene som gjør det, og at det trengs en regjering som jobber for amerikanere flest og ikke bare for de aller rikeste.

