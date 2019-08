FULL FYR: En rekke skog- og krattbranner har herjet i Sør-Frankrike denne uken, og flere hundre brannmenn er mobilisert for å håndtere krisen. Foto: PASCAL GUYOT / AFP

Brannflypilot styrtet i døden

En fransk pilot omkom under en brannslukking i terrenget sør i Frankrike. Det er uklart hva som forårsaket styrten.

Ulykken skjedde i kommunen Générac i Sør-Frankrike, utenfor Montpellier, rundt 17.20 fredag.

Innenriksminister Christophe Castaner bekrefter at piloten omkom i styrten.

– En «tracker» fra sivilforsvaret krasjet akkurat i jorden ved Générac. Mine tanker er med familien og kollegene til brannsoldaten, som med sitt utømmelige mot beskyttet oss alle, skriver Castaner på Twitter fredag kveld.

Årsaken til styrten er fortsatt ukjent, og en etterforskning pågår, ifølge avisen Le Parisien.

Brannflyet var ett av flere som ble mobilisert fredag for å håndtere de mange og omfattende brannene i Générac denne uken. Fredag formiddag har et område på 130 hektar stått i brann, områder med skog, garriguer og vingårder. Mer enn 500 brannmenn er mobilisert for å håndtere flammene.

Mellom 14.30 og 15.00 ble det observert 8 til 19 separate branner i området, skriver Le Figaro.

Totalt har over 600 hektar stått i brann mellom tirsdag og fredag.

Publisert: 02.08.19 kl. 20:59