Mener Mueller-høring kan gi beviser for at Trump brøt loven

Demokraten som leder justiskomiteen i Representantenes hus mener det er «substansielle bevis» for at president Donald Trump har begått kriminelle handlinger.

Disse vil Jerry Nadler be spesialetterforsker Robert Mueller om å legge frem under de planlagte høringene denne uken, sier han til Fox News.

Både justiskomiteen og etterretningskomiteen i Representantenes hus skal spørre ut Mueller onsdag, og høringene skal sendes på TV.

– De fleste amerikanere har ikke hatt muligheten til å lese denne rapporten, og det er også et ganske tørt, lovmessig arbeidsprodukt. Vi vil at Muller skal bringe det til liv. Det er et ganske forbløffende sett med fakta, sier Adam Schiff, som er leder for etterretningskomiteen, til CBS sitt program «Face the Nation».

– En ensidig rapport

Selv om Mueller har sagt at han ikke kommer til å uttale seg om mer enn funnene i rapporten, er det ventet at demokrater i begge komiteene vil spørre ham om spesifikke eksempler på oppførsel fra Trump som de mener peker på at han forsøkte å hindre Russland-etterforskningen, skriver AP.

Ifølge Reuters er Mueller kjent for å væresvært ordknapp i slike høringer.

Doug Collins, en fremtredende republikaner i justiskomiteen, sier at han tror amerikanere flest har lagt hele Russland-etterforskningen bak seg. Han sier republikanerne vil bruke høringen til å legge saken død, skriver nyhetsbyrået AP.

– Husk at Mueller-rapporten er en ensidig rapport. Det har ikke blitt stilt spørsmål til den fra den andre siden, og dette er vår sjanse til å gjøre det, sier han.

Trenger beviser

Dersom demokratene ønsker å stille president Donald Trump for riksrett, slik flere har tatt til orde for, er det avgjørende at de skaffer seg beviser på at han begikk lovbrudd, skriver Reuters. Det mener altså Jerry Nadler at Mueller sitter på.

– Rapporten presenterer veldig substansielle bevis for at presidenten er skyldig i kriminalitet og forseelser, og vi må presentere, eller la Mueller presentere, dette til det amerikanske folk, og så se hva vi gjør videre, sier han til Fox News.

Mueller leverte i mars sin rapport etter to års etterforskning av president Donald Trump og Russland.

– Dersom vi hadde vært sikre på at presidenten ikke hadde brutt loven, ville vi ha sagt det. Vi kom derimot ikke til en konklusjon om hvorvidt presidenten begikk et lovbrudd, sa Mueller da han uttalte seg om rapporten i slutten av mai.

Trump påstår at rapporten frikjenner ham, men i det som ikke er sensurert i det 448 sider lange dokumentet, heter det at Mueller ikke fant bevis for en kriminell sammensvergelse mellom Trumps kampanje og Russland.

Rapportens del om såkalt obstruksjon inneholder derimot en rekke konkrete eksempler på hvordan presidenten faktisk gjorde dette, blant annet da han ringte hjem til sin sjefsadvokat Don McGahn og instruerte han om å fjerne Mueller.