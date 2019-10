TILTALT HER: Det er i byen Fortaleza, som ligger i den brasilianske delstaten Ceará, at påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot nordmannen. Foto: Davi Pinheiro/Reuters

Bedrageritiltalt nordmann holdt igjen i Brasil

Påtalemyndigheten i Fortaleza i Brasil har tatt ut en svært omfattende tiltale mot en nordmann som anklages for bedrageri mot flere nordmenn i Brasil.

Nordmannen har fått utreiseforbud både fra Brasil og delstaten Ceará nordøst i landet, hvor han oppholder seg, samt at mannens pass skal inndras.

Etterforskningen har ført til at påtalemyndigheten i Ceará har tatt ut en svært omfattende tiltale.

Minst 13 fornærmede

Påtalemyndigheten mener at mannen siden senest 2013 har villedet minst 13 nordmenn til å investere til sammen flere millioner kroner i prosjekter i Brasil som ikke ga forventet avkasting eller ikke ble realisert, og at ofrene ikke har fått tilbakebetalt penger de mener å ha krav på.

Mannen, som eier et eiendoms- og utbyggingsselskap i Brasil, skal ifølge tiltalen ha lovet investorene høy og kjapp fortjeneste.

Flere navngitte nordmenn har status som fornærmede i tiltalen, «i tillegg til andre som ikke er identifisert», står det å lese.

Skuffet over norsk politi

Advokat Joar Heide representerer tre av investorene. Han sier til VG at klientene hans er svært positive til at brasiliansk politi nå har tatt ut tiltale.

– Det stemmer godt overens med det vi har hevdet helt fra 2016, nemlig at våre klienter og en rekke andre har blitt utsatt for en såkalt ponzi-svindel, sier han.

– Vi er derimot skuffet over at norsk politi så langt ikke synes å ha startet etterforskning, noe som er overraskende med det store antallet fornærmede og de betydelige beløp som er involvert.

Nekter straffskyld: – Forbannet

I en e-post sendt til VG via hans advokat, Håkon Juell Hassel, skriver den tiltalte nordmannen at han stiller seg avvisende til bedrageri-tiltalen.

– Det er ikke grunnlag for tiltalen, og det arbeides nå fra mine advokaters side med å tilbakevise grunnlaget for den. En rekke av de relevante dokumentene i saksforholdet er ikke fremlagt.

Han skriver videre at han har forklart seg for politiet ved to anledninger, og at dokumentene som ikke har vært tilgjengelig for påtalemyndigheten, vil bli fremlagt slik at det kan gjøres en korrekt vurdering. Han sier at han har bestridt straffskyld og ansvar i forklaringene.

– Jeg er forbannet når det koordineres innsats for å sverte meg og mine selskaper. Anmelderne har på ingen måte fremlagt den dokumentasjonen som følger med saksforholdet og de kontraktene saksforholdet gjelder, sier han.

FORSVARER: VG har vært i kontakt med den tiltalte nordmannen gjennom hans advokat, Håkon Juell Hassel. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ble fratatt passet på flyplassen

Den tiltalte mannen forsøkte å reise ut av Brasil torsdag, men ble ved innsjekk fratatt passet. Han har nå fått utreiseforbud.

Mannen forteller at han var på vei til Norge for å forberede et sivilt søksmål mot noen av anmelderne da han ble fratatt passet.

– Utreiseforbudet bestrides på mine vegne av advokater i Brasil. Det var intet uregelmessig ved reisen. Jeg forventer å kunne reise til Norge snart slik at jeg kan arbeide videre med anlagt sak slik som planlagt.

Bedt om å samle fornærmede

Morten Solskjær er en av de mange fornærmede som er nevnt i den brasilianske tiltalen.

– Jeg håper vi kan få tatt arrest i noen verdier, men strengt tatt bryr jeg meg ikke lenger om å få tilbake pengene. Det er gått så lang tid. For meg handler det mer om prinsippet.

Solskjær har i lang tid arbeidet aktivt med å få opprettet sak mot nordmannen, både i Brasil og Norge.

– Vi har hatt flere møter med statsadvokatens kontor i Fortaleza, som har bedt oss samle flere norske fornærmede. Dette har resultert i denne tiltalen. Jeg håper at det på et tidspunkt vil bli et samarbeid mellom norsk og brasiliansk politi om denne saken, for den handler om verdier i begge land, sier Solskjær.

