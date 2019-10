TVILLING: Zoo Berlin publiserte fredag nye bilder av pandaungene. Her holder en ansatt fram den ene av tvillingene. Foto: Zoo Berlin via AP / NTB scanpix

Her er Tysklands første pandaunger

De to pandaungene har denne uken åpnet øynene for første gang.

Nå nettopp







Ungene ble født i en dyrepark i Berlin 31. august. To dager senere ble fødselen kunngjort. Dyreparken viste da fram bilder av de nyfødte pandaungene. Fredag, i underkant av syv uker etter fødselen, sendte Zoo Berlin ut nye bilder der ungenes øyne nå er åpne.

– Endelig kan pandaene se verden rundt seg, skriver dyreparken.

Fikk du med deg? Verdens eldste panda er død

Dyreparkens leder Andreas Knieriem sier tvillingene, som er de første pandaene som er født i Tyskland, utvikler seg godt, takket være dyktig omsorg fra pandamamma Meng Meng.

Mamma Meng Meng har tatt god vare på tvillingene, forsikrer den tyske dyreparken. Her holder hun en av ungene sine. Foto: Zoo Berlin via AP / NTB scanpix

Meng Meng og pandapappa Jiao Qing har vært på utlån fra Kina til Tyskland i to år, men sistnevnte har ikke vært involvert i oppdragelsen av tvillingene.

Følger kinesisk tradisjon

Pandaungene har foreløpig ikke fått noe navn. Dyreparken har bestemt seg for å røpe kjønn og navn i desember, som er hundre dager etter fødselen, etter en kinesisk tradisjon, skriver tyske Morgenpost.

Den sorte og hvite kjempepandaen er et av verdens mest kjente dyr, men den er veldig sjelden, ifølge World Wildlife Fund (WWF).

Har du sett? Panda bet student etter klemme-stunt

I dag eksisterer det rundt 1864 pandaer, ifølge den siste pandatellingen som ble gjennomført av kinesiske myndigheter i 2015, skriver WWF. Det skal være en økning på 268 pandaer i løpet av det siste tiåret.

Redder pandababyer: Her må forskerne kle seg ut som pandaer

Flesteparten av Kinas ville pandaer holder til i fjellområdene i Sichuan-provinsen. Kineserne håper parken vil bidra til mer pandaparring, og de håper på å øke bestanden til 2000 innen 2025.

For to år siden kunngjorde kinesiske myndigheter at de ønsket å lage en massiv nasjonalpark for kjempepandaer i et forsøk på å øke den ville bestanden av dyrene.

Se de britiske pandaenes mislykkede paringslek:

Publisert: 18.10.19 kl. 21:47







Mer om