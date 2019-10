ALLEREDE PÅ PLASS: Pro-tyrkiske syriske soldater var på plass utenfor byen Manbij tidligere mandag. Byen er kontrollert av de kurdiske SDF-styrkene som har kontrollert store deler av det nordlige Syria. Foto: ZEIN AL RIFAI / AFP

Syriske regjeringsstyrker fremme i viktig by

Både syriske og tyrkiske styrker har varslet sitt offensiv mot den strategiske byen Manbij. Nå er syriske regjeringsstyrker fremme i byen, melder AFP.

Oppdatert nå nettopp







Gjennom dagen har det vært spenning knyttet til når tyrkiske og syriske styrker vil møtes i den kurdiskkontrollerte byen.

Manbij nord i Syria ligger blant annet ved motorveien M4 som går gjennom hele Syria og til Irak, og er en viktig ferdselsåre med betydning for både økonomi og forsvar. Byen har omkring 100.000 innbyggere og ligger omtrent 40 kilometer inn i Syria fra den Tyrkiske grensen.

Erdogan varslet sitt inntog i byen tidligere mandag. Det er nok et steg i Tyrkias offensiv i Syria med mål om å lage en sikker sone langs den tyrkiske grensen - på syrisk side. Her vil den tyrkiske presidenten bosette mellom en og to millioner syriske flyktninger.

Manbij ligger vest for elven Eufrat. Tal Tamr er blant byene regjeringsstyrkene i Syria allerede skal ha rykket inn i etter at de inngikk en avtale med kurdiske myndigheter om å ta kontroll over grenseområdene.

I Manbij skal det blant annet oppholde seg flere amerikanske soldater. USA har stått sammen med de kurdiske SDF-styrkene i kampen mot IS.

Tidligere mandag fikk 1000 amerikanske soldater i Nord-Syria ordre om å forlate landet, opplyser en amerikansk tjenestemann ifølge nyhetsbyrået AFP.

Samtidig vurderer også Frankrike å trekke tilbake sine styrker.

Saken oppdateres.

Publisert: 14.10.19 kl. 19:28 Oppdatert: 14.10.19 kl. 19:53







Mer om