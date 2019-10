MOT GRENSEN: Tyrkiske militære kjøretøy på vei mot grensen natt til onsdag.

Presidentrådgiver til VG: Tyrkias angrep i Syria nært forestående

Det varslede tyrkiske angrepet mot kurdiske områder i Tyrkia skal være nært forestående. Kurdiske selvstyremyndigheter kunngjør full mobilisering, og Iran skal også iverksette en «militærøvelse» langs grensen.

VG får opplyst fra en sentral kilde ved det tyrkiske presidentkontoret at tyrkiske soldater står klare på grensen, men at selve grensen ennå ikke er krysset.

– Rapportene om at operasjonen allerede er i gang er misvisende. Operasjonen er nært forestående, og det vil komme en uttalelse snart, sier den sentralt plasserte presidentrådgiveren til VG.

Flere andre medier melder at tyrkiske soldater allerede har krysset grensen til Syria, skriver blant annet Bloomberg. Også Expressen siterer myndighetskilder på at tyrkiske tropper har gått inn i landet.

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu Ajency skriver på Twitter at Tyrkia står klare til å etablere en såkalt «sikker sone».

Kurdiske myndigheter i Nord-Syria har kunngjort full mobilisering og ber sivile komme til grensa for å forsvare området mot et lenge varslet tyrkisk angrep.

– Vi kunngjør tre dager generell mobilisering i det nordlige og østlige Syria, heter det i en kunngjøring fra den kurdiske administrasjonen i området.

Opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, er i full beredskap langs grensa og kom onsdag med en klar oppfordring til lokalbefolkningen i området.

– Sivile må komme til grensa, gjøre sin moralske plikt og yte motstand, lød den.

ARTILLERI: Tyrkiske militære kjører artilleri mot grensen av Syria, i provinsen Sanliurfa. Foto: BULENT KILIC / AFP

På den andre siden av grensa ankommer stadig flere tyrkiske soldater, noe som kan tyde på et nært forestående angrep.

– Tyrkiske styrker vil om kort tid krysse grensa, opplyste president Recep Tayyip Erdogans kommunikasjonssjef Fahrettin Altun natt til onsdag.

Ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu nærmer en kolonne med 100 militære kjøretøy seg Akcakale-distriktet, bare 6 kilometer fra den syriske grensebyen Tell Abyad.

– Tyrkias mål er å frigjøre lokalbefolkningen fra de væpnede bandittenes åk, ifølge Altun.

VISTE FREM KART: Erdogan med plansje under et møte i FN i slutten av september. Den røde streken viser området der han ønsker en såkalt «sikker sone» inne i Syria. Foto: DON EMMERT / AFP

Kurderne har vært USAs viktigste allierte i kampen mot IS, men de siste dagene har president Donald Trump tilsynelatende gitt grønt lys til en invasjon, til tross for innsigelser fra Pentagon og Kongressen.

Klar til å krysse

Natt til onsdag gjorde Tyrkia seg klar til offensiv.

– Det tyrkiske militæret vil sammen med Den frie syriske hær krysse den tyrkisk-syriske grensen innen kort tid, skriver Fahrettin Altun, kommunikasjonssjef for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, på Twitter like etter midnatt norsk tid.

Videre gir han den kurdiske YPG-militsen to valg.

– De kan enten desertere, ellers vil vi være nødt til å hindre dem i å stå i veien for vår innsats mot IS, skriver Altun.

Militærkolonner til grensen

Journalister fra det amerikanske nyhetsbyrået AP observerte tirsdag tre militærkolonner med dusinvis av kjøretøy, deriblant lastebiler med pansrede personellkjøretøy og stridsvogner. De var på vei mot den tyrkiske grensebyen Akcakale.

Enkelte innbyggere hadde stilt seg ved veien for å ønske kolonnene velkommen.

Tidligere på dagen kjørte minst to busskolonner med tyrkiske kommandosoldater mot grensen, ifølge det statskontrollerte tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Iran: Tyrkia har en rett

Det har vært stor spenning til hvordan Iran vil forholde seg til det tyrkiske angrepet. De to regionale stormaktene har begge konflikter med væpnede kurdiske opprørsgrupper, men står mot hverandre i forhold til Assad-regimet, som iranerne støtter og som Tyrkia har motarbeidet.

Nå kommer det flere meldinger om at Irans president Hassan Rouhani gir tyrkerne støtte til å «forsvare seg langs grensen mot Syria». Det melder blant annet Al Arabiya og Sky News Arabia.

Men nylig ba den iranske utenriksministeren Javad Zarif Tyrkia om ikke å krysse selve grensen:

– Zarif ga uttrykk for motstand mot en militæraksjon, oppfordret til å respektere Syrias grenser og selvstendighet, og understreket behovet for å bekjempe terrorisme og for å ivareta stabilitet og sikkerhet i Syria, heter det i en uttalelse fra Teheran, ifølge NTB.

Det kommer samtidig flere meldinger om at Iran har satt i gang en militærøvelse ved grensen, noe som kan være for å hindre tyrkerne fra å gå for langt østover i Tyrkia.

