MØTTE IKKE: USAs EU-ambassadør Gordon D. Sondland skulle opprinnelig vitnet i en riksrettshøring i representantenes hus tirsdag, men møtte ikke etter ordre fra Trump-administrasjonen. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Trump-administrasjonen nektet toppdiplomat å vitne

USAs ambassadør til EU var innkalt til en riksrettshøring tirsdag, men skal ha blitt beordret av Trump-administrasjonen til ikke å møte.

Gordon Sondland, som er USAs ambassadør til EU, skulle opprinnelig møte til en tre timers riksrettshøring i Representantenes hus tirsdag.

Han skulle i sitt vitnemål redegjøre for kommunikasjon mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj den 25. juli.

Trumps telefonsamtale med den ukrainske presidenten står sentralt i demokratenes riksrettsprosess mot Donald Trump.

Ifølge New York Times vil blokkeringen av Sondlands vitnemål kunne oppfattes som en provokasjon, og vil bidra til å fremprovosere en konflikt med store konsekvenser for Det hvite hus og Trump.

Demokratene har tidligere advart om at forsøk på å hindre granskingen av saken vil kunne sees på som ytterligere grunnlag for å stille Trump for riksrett.

Trump gikk lokal tid tirsdag morgen ut på Twitter for å kritisere stevningen av Sondland:

– Jeg skulle gjerne sendt ambassadør Sondland – en god mann og en god amerikaner – til å vitne. Men dessverre ville det vært en skinnprosess hvor republikanske rettigheter er blitt fratatt, og sanne fakta ikke tillates gjengitt for offentlighetens skue, skriver Trump.

Han viser også til at Sondland tidligere skal ha uttrykt støtte til ham:

– Ambassadør Sondlands tweet, som få har rapportert, leste: «Jeg mener dere tar feil vedrørende president Trumps intensjoner. Han har vært krystallklar: «Ingen quid pro quo av noe slag». Det sier ALT», skriver Trump.

Det Trump angivelig viser til her er nylige publiserte tekstmeldinger mellom flere toppdiplomater, deriblant Sondland og den amerikanske Ukraina-diplomaten William B. Taylor.

Offentliggjorde tekstmeldinger

Det var i et brev signert tre topp-demokrater i Representantenes hus i forrige uke det kom frem at utvalgte SMS-er fra etterforskningsmaterialet ble lekket til pressen.

Det ble derfor besluttet å offentliggjøre flere av tekstmeldingene for å sette dem i kontekst.

I brevet er disse SMS-ene vedlagt. Både brevet og SMS-ene kan leses her, på nettsiden til Representantenes hus.

Sondlands advokat: «Dypt skuffet»

Sondlands advokat Robert Luskin sier i en uttalelse tirsdag at Sondland er en sittende ambassadør ansatt i staten, og derfor påkrevd å følge Statens instruksjoner i saken.

Videre sier Luskin at Sondland var forberedt og «glad» for å kunne bidra, og at han også vil gjøre dette i fremtiden om han får tillatelse.

«Ambassadør Sondland er dypt skuffet over at han ikke vil kunne vitne i dag. Han mener at han til enhver tid har handlet i USAs beste interesser, og er klar til å svare fullt og sannferdig på komiteens spørsmål», skriver advokaten i uttalelsen.

Tekstmeldingene som ble frigitt forrige uke viser at Sondland skal ha jobbet tett sammen med Kurt Volker, spesialutsending til Ukraina og diplomaten Taylor vedrørende samarbeid mellom USA og Ukraina.

De tre skal også ha diskutert en uttalelse som den ukrainske presidenten skulle presentere om riksrett-etterforskningen.

Sondland og Volker i tillegg ha konsultert med Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani vedrørende Ukraina-saken.

Giuliani er også stevnet av flere komiteer i Kongressen for å vitne om det som er blir omtalt som hans bidrag til å presse Zelenskyj til å granske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønns virksomhet i Ukraina.

Tirsdag gikk i tillegg senator og partifelle Lindsey Graham ut mot Giuliani og oppfordret han til å vitne i Senatet om hans «bekymringer om korrupsjon i Ukraina».

Hevder meldinger blir holdt tilbake

Leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff, reagerte tirsdag kraftig på at Trump-administrasjonen har blokkert Sondland fra å vitne:

– Ikke bare blir kongressen fratatt Sondlands vitnemål, men vi vet også at ambassadøren har tekstmeldinger eller e-poster som han har frigitt til Utenriksdepartementet, uttalte Schiff ifølge NBC News.

Schiff uttalte videre at disse meldingene blir holdt tilbake av departementet, og at etterretningskomiteen har bedt om unnsyn i meldingene.

Han omtaler meldingene som «høyst relevante for etterforskningen og riksrettshøringen».

Demokratene i Kongressen har innledet en riksrettsprosess mot Trump etter at det ble kjent at han holdt tilbake over 2 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina, samtidig med at han ba landet innlede korrupsjonsetterforskning mot Hunter Biden, Joe Bidens sønn.

Trump holder imidlertid fast ved at han ikke har gjort noe galt, og hevder at hans eneste mål har vært å advare om korrupsjon.

Flere toppdiplomater innkalt

I sentrum av riksrettsgranskingen står spørsmålet om Trump har misbrukt sin makt som president for å få en fremmed stat til å skaffe belastende materiale om en politisk rival, og dermed påvirke valget i USA.

Komitélederne i Representantenes hus har kalt inn flere antatte nøkkelpersoner til vitneforklaring de kommende ukene.

I tillegg til Sondland er også USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch og Kurt Volker, spesialutsending til Ukraina innkalt.

Volker trakk seg fra stillingen da saken ble kjent, og under intervjuet la han blant annet fram en rekke tekstmeldinger som var sendt mellom fremtredende amerikanske diplomater.

Meldingene viser at de forsøkte å overtale myndighetene i Ukraina til å gå ut offentlig med at de etterforsket Trumps politiske hovedmotstander. De kobler også i klare ordelag etterforskningen til om Ukrainas president skulle få besøke Det hvite hus

Publisert: 08.10.19 kl. 17:24







