Opptøyene i Beirut fortsetter

Etter to dager med opptøyer har statsministeren sett seg nødt til å avlyse et møte. Samtidig ønsker protestantene at han og regjeringen som styrer Libanon skal gå av.

Natt til fredag lokal tid var store folkemasser samlet ute i Beiruts gater for å protestere mot myndighetene. Misnøyen grunner i dårlig økonomi og generelt dårlig styring, men også en ny avgift på blant annet WhatsApp-samtaler.

Regjeringen har senere gått tilbake på avgiftene, men det har ikke stoppet folkemassene.

For også fredag skal tusenvis ha samlet seg utenfor myndighetens hovedkvarter. Dette medførte at politiet, som natt til fredag forholdt seg rolig, begynte å skyte tåregass inn i folkemengden, melder Al Jazeera.

Målet for protestene skal være å fjerne det sittende regimet. De har blant annet ytret ønske om å få avsatt statsminister Saad al-Hariri, president Michel Aoun, parlamentets leder Nabih Berri og Gebran Bassil, som regnes som topp-politikerne i landet.

Blant slagordene som nå runger i libanesiske gater, er «Revolusjon» og «Folket krever regimets fall» – et av de populære slagordene fra den arabiske våren i 2011.

Lokale medier skriver at en person skal også være skutt og drept, hevder Al Alarabiya.

BRANN: Over store deler av Beirut brenner det langs gatene fredag. Protestantene kaster blant annet bildekk på flammene. Foto: AFP

Gatene skal være dekket av knust glass fra butikkvinduer. I tillegg brenner det flere steder, og en av brannene har allerede tatt liv. To fremmedarbeidere ble kvalt til døde etter flammene spredte seg til en bygning i nærheten av folkemengdene.

Opptøyene kommer kun et år etter den nye regjeringen kom på plass. For å roe folkemengdene har lederen for det progressive sosialistpartiet bedt statsminister Saad al-Hariri om å gå av sammen med ham.

På grunn av protestene som har blitt avholdt over flere steder i landet måtte statsminister kanslere et kabinettmøte fredag kveld. Isteden skal han tale for folkemengdene, melder flere labbelenske medier.

