DØMT: Frode Berg i tingretten i Moskva sammen med sin forsvarer Ilja Novikov. Foto: Jørgen Braastad

Flertall for lovforslag som kan bane vei for spionbytte

En angivelig spionutveksling som trolig også omfatter Frode Berg (65), er utsatt i påvente av juridisk avklaring i parlamentet i Litauen.

Oppdatert nå nettopp







Det litauiske parlamentet har hatt en førstegangsvotering over lovforslaget som kan bane vei for et spionbytte, opplyser parlamentariker Viktorija Čmilytė-Nielsen til VG.

100 representanter i den folkevalgte forsamlingen Seimas stemte torsdag for forslaget, men bare én stemte mot. Fem var avholdende.

– Dette var bare en første avstemning, men stemningen her i parlamentet er klart for å si ja, sier Čmilytė-Nielsen.

Den andre og avgjørende avstemningen skjer tidligst tirsdag, ifølge TV2.

Litauiske medier meldte onsdag at to spiondømte litauere og en nordmann er aktuelle for utveksling med en russisk spion.

Nordmannen det dreier seg om, skal være Frode Berg, som i april i år ble dømt til 14 års fengsel for spionasje mot Russland.

Forsvarsrådet i Litauen skal ha godkjent utvekslingen med Russland i forrige uke. Et lovforslag om benådning av spiondømte og avtaler om utveksling ble ifølge BNS registrert i den folkevalgte forsamlingen Seimas tirsdag.

– Avventer offisiell bekreftelse

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier dette til VG:

– Vi synes utviklingen er interessant, men velger å ta dette med en klype salt, da det har ennå ikke kommet en offisiell bekreftelse på at Frode Berg er en del av den utvekslingsavtalen. Vi har heller ikke fått egne bekreftelser på at dette stemmer. Hvis det er sånn at hans hjemkomst avhenger av en lovendring i Litauen, håper vi på en hurtig prosess.

les også Avis: Vladimir Putin sa til Erna Solberg at de ville vurdere å bytte Frode Berg

– Godt signal at sitter i varetektsfengsel

At Berg fortsatt sitter fengslet i Lefortovo i Moskva, er et godt tegn, mener Risnes.

– Det vanlige i saker hvor en person har blitt dømt til en lang fengselsstraff og dommen har blitt rettskraftig, slik som i dette tilfellet, er at vedkommende overføres til et fengsel i sentrale Russland. Lefortovo er et rent varetektsfengsel. At Frode Berg fortsatt sitter der, oppfatter vi som et signal på at det pågår forhandlinger. Det har vi for så vidt forutsatt hele tiden, men spørsmålet er om de finner en løsning. Hvis løsningen går via Litauen, er vi glade for det, men det har som sagt ikke kommet en offisiell bekreftelse på at det foreligger en avtale som inkluderer Berg, sier advokat Risnes.

Det var nyhetsnettstedet BNS som meldte at en nordmann som er fengslet for spionasje i Russland skal utleveres, som følge av en utvekslingsavtale mellom Russland og Litauen.

Meldingene er ikke bekreftet, men BNS viser til kilder i litauisk sikkerhetstjeneste. Den eneste nordmannen fengslet for spionasje i Russland, skal være Frode Berg.

les også BNS: Nordmann fengslet i Russland skal utleveres

Utveksles mot russisk spion

Ifølge Baltic News Service har Litauen gått med på å utveksle den russiske statsborgeren Nikolai Filiptsjenko, som nylig ble dømt til 10 års fengsel for spionasje, mot to litauere og en nordmann.

Avisen skriver at Filiptsjenko skal utveksle mot de to litauerne Jevgenij Mataitis and Aristid Tamoshaitis, som i 2016 ble dømt for spionasje i Russland. Avisen nevner aldri nordmannen med navn.

Dømt til 14 års fengsel

Frode Berg ble tidligere i år dømt til 14 års fengsel for å ha overlevert 15.000 euro til en russisk kontakt, i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland.

Den russiske etterretningstjenesten FSB har tidligere beskyldt Frode Berg for å ha vært fem ganger på spionturer til Russland.

Den tidligere grenseinspektøren ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017. Han nektet straffskyld, men har erkjent kontakt med norsk etterretning før reisen.

Publisert: 17.10.19 kl. 11:12 Oppdatert: 17.10.19 kl. 14:12