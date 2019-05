FORSVANT: Den engelske treåringen Madeleine McCann forsvant fra ferieleiligheten i Portugal for 12 år siden. Foto: LUIS FORRA / EPA

Medier: Ny mistenkt i Madeleine McCann-forsvinningen

Portugisiske medier skriver nå at politiet mistenker at en utenlandsk pedofil skal stå bak forsvinningen av den engelske jenta for 12 år siden.

De nye opplysningene er også omtalt i flere store britiske medier, deriblant Sky News og The Telegraph.

Ifølge portugisiske medier skal politiet ha trappet opp bemanningen i etterforskningsgruppen som jobber med forsvinningen til Madeleine McCann. Årsaken skal angivelig være at de har identifisert en navngitt pedofil som mistenkt i saken.

Den portugisiske avisen Expresso skriver at denne mannen skal ha vært etterforsket for mulige overgrep mot barn allerede før den britiske jenta forsvant i starten av mai 2007. TV-kanalen CMTV publiserte også en sak om at politiet etterforsker en ny mistenkt, og hevder i tillegg til at det skal være mer enn en mistenkt.

Det opplyses imidlertid ikke hvem den eller de mistenkte er – eller hvilket land de skal komme fra. Det er heller ikke kjent hva som er bakgrunnen for mistankene.

Saken er også oversendt til Scotland Yard.

– Vi har fått ny informasjon og jeg tror at folk forventer at vi følger opp dette, sier Cressida Dick i Metropolitian Police i en uttalelse.

Madeleine var nesten fire år da hun forsvant fra ferieleiligheten hun lå og sov i mens foreldrene spiste middag med venner rett i nærheten. Forsvinningen skjedde fra feriekomplekset Oceans Club i Praia da Luz i Algarve-regionen i sørlige Portugal for nøyaktig 12 år siden i går.

Dette er en av historiens aller mest omtalte forsvinningssaker og gåten om hva som skjedde med Madeleine McCann har fengslet en hel verden i årene etter forsvinningen.

Det har i årenes løp versert svært mange rykter og teorier om hva som skal ha skjedd med Madeleine. Britiske etterforskere gikk i 2014 ut og sa at tre menn hadde kidnappet jenta.

Men forsatt er forsvinningen en gåte og ingen av teoriene har hittil latt seg bevise. Foreldrene har imidlertid ikke gitt opp håpet om at sannheten om forsvinningen en dag blir løst.

– Det er fortsatt håp om at vi kan finne Madeleine, sier Kate McCann.

FORSVANT HER: Madeleine forsvant torsdag 3. mai 2007 fra en leillighet i feriekomplekset Oceans Club i Praia da Luz i Algarve-regionen i sørlige Portugal. Foto: Armando Franca, AP

Publisert: 04.05.19 kl. 14:33 Oppdatert: 04.05.19 kl. 14:52