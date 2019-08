Thailandske medier: Nordmann siktet for dødsvold

Ifølge thailandske medier er en nordmann siktet for vold med døden til følge, etter å ha havnet i et basketak på et hotell.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Utenriksdepartementet bekreftet onsdag til TV 2 at de er kjent med at en norsk borger er pågrepet i Thailand. Overfor VG ønsker de torsdag ikke å si noe om hva nordmannen er siktet for.

Turistpolitiet sier til den thailandske avisen at bakgrunnen skal ha vært at nordmannen var beruset og høylytt på sitt hotellrom.

Politiet sier at briten, som bodde på naborommet, tok med seg en kniv og gikk for å konfrontere nordmannen. De skal da ha havnet i et basketak.

Ifølge politiet ble nordmannen knivstukket i skulderen. Deretter skal han ha tatt kvelertak på briten, som døde. Nordmannen skal ha forklart til politiet at han ikke mente å drepe briten.

Nordmannen er løslatt, men får ikke forlate Thailand før en eventuell rettssak.

Publisert: 22.08.19 kl. 15:13

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post