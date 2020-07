SITTER I MØTER: Midt i den pågående coronapandemien har WHO fått en ny hodepine. USA leverte denne uken brev om sin formelle utmelding av organisasjonen. Foto: Denis Balibouse / Reuters

WHO-sjefen avlyste seminar i siste liten: – I diplomatiske møter om USA-utmeldingen

I siste liten avlyste generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus et besøk i Storbritannia i går. Årsaken: USAs formelle utmelding fra WHO.

Tirsdag ga USA en formell beskjed til FN at de trekker seg ut av Verdens helseorganisasjon (WHO), med virkning fra 6. juli 2021. Med det er prosessen med å melde seg ut av WHO for alvor i gang, en snau måned etter at Donald Trump først kunngjorde at han ville ha landet ut av organisasjonen.

– Jeg har vært i kontakt med kontoret hans i dag tidlig, og jeg ble fortalt at han må i en rekke diplomatiske møter som følge av USAs utmelding, sier David Heymann, professor og tidligere WHO-topp, til Reuters.

Han utdyper ikke hva slags møter, og med hvem, WHO-sjefen skulle i.

Heymann ledet seminaret som Ghebreyesus etter planen skulle delta på onsdag. Generalsekretæren har selv ikke kommentert uttalelsen.

Kongressen fikk beskjed om utmeldingen tirsdag kveld, opplyste senatoren Bob Menendez på Twitter. Han kaller avgjørelsen for «kaotisk og usammenhengende».

USA er WHOs største økonomiske bidragsyter, og tilbake i juni sa Trump at landet ville fryse midlene til WHO. Fra FNs ståsted må imidlertid amerikanerne innfri sine økonomiske forpliktelser frem til oppsigelsestiden er omme i 2021.

Trump har beskyldt WHO for å ikke overholde sine plikter i forbindelse med coronapandemien, og mener håndteringen har kostet mange liv unødvendig. Videre har presidenten beskyldt organisasjonen for å ha hjulpet Kina med å dekke over spredningen av viruset.

Beslutningen om å trekke seg ut har møtt massiv kritikk i det internasjonale samfunn. Statsminister Erna Solberg var den første regjeringslederen som kritiserte beslutningen, og omtalte den som «feil svar» på presidentens bekymringer om WHO.

Publisert: 08.07.20 kl. 13:50

