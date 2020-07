FEIRET 4. JULI: President Donald Trump og førstedame Melania Trump under uavhengighetsfeiringen i Washington D.C. lørdag. Foto: SAMUEL CORUM / EPA

Varsler tidlig utgivelse av Trump-nieses omstridte bok

Midt i en betent rettsstrid varsler forlaget at boken til Donald Trumps niese Mary L. Trump skal gis ut allerede 14. juli – to uker før planlagt publisering.

Trump-familien har jobbet hardt for å stanse boken til presidentens niese Mary L. Trump (55), som etter planen skulle gis ut 28. juli.

Nå opplyser forlaget Simon & Schuster at boken skal gis ut allerede førstkommende tirsdag, på grunn av «høy etterspørsel og ekstraordinær interesse», skriver Guardian. Boken er ifølge NBC allerede bestselger på Amazon.

Boken har fått tittelen «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» og det har på forhånd vært varslet at den vil inneholde svært avslørende detaljer om Donald Trump og familien.

Etter at en dommer 30. juni stanset bokutgivelsen, besluttet en ankedomstol at forlaget kunne fortsette med planene sine om å gi ut boken.

BOK-AKTUELL: Mary L. Trump (t.h.) og bokomslaget på den kommende boken om onkelen Donald Trump. Foto: Simon & Schuster og Peter Serling/AP

Saken er imidlertid ikke ferdigbehandlet, fordi det enda ikke er avgjort om Mary L. Trump med boken bryter en avtale om konfidensialitet hun skal ha inngått i forbindelse med et arveforlik for nesten 20 år siden.

Dette skal etter planen behandles under en høring i retten fredag denne uken.

– Verdens mektigste familie

Mandag offentliggjorde forlaget Simon & Schuster foto av bokens omslag, og i utdraget på baksiden kommer Mary L. Trump med sterke karakteristikker av sin onkel, skriver CNN.

«I dag er Donald stort sett slik han var da han var tre år gammel: Ikke i stand til å vokse, lære eller utvikle seg, og ikke i stand til å regulere sine egne følelser, moderere svarene sine eller å ta inn over seg informasjon», skriver hun blant annet.

Mary L. Trump legger i en pressemelding fra forlaget vekt på at hun er utdannet psykolog.

«I tillegg til førstehåndsbeskrivelsene jeg kan gi som min fars datter og min onkels eneste niese, har jeg perspektivet til en klinisk psykolog. For mye og aldri nok er historien om verdens mest synlige og mektige familie, og jeg er den eneste Trump-en som er villig til å fortelle den.

Også Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton er aktuell med bok om presidenten:

Konfidensialitetsavtale og arvestrid

Mary L. Trump er datteren til Donald Trumps avdøde bror Fred Trump Jr.

Det er Donald Trumps yngre bror, Robert Trump, som har tatt bokutgivelsen til retten. Han mener niesen ikke har rett til til å publisere noe om familien på grunn av en avtale hun skal ha gått med på som en del av et forlik i en arvesak i 2001.

Robert Trumps advokat Charles Harder har foreløpig ikke kommentert den tidlige utgivelsen, skriver Bloomberg.

I en uttalelse til New York Times 23. juni, sa Robert Trump at han var svært skuffet over niesens beslutning om å gi ut boken.

– Hennes forsøk på å skape sensasjon og å komme med feilaktige beskrivelser av våre familieforhold etter alle disse årene for sin egen økonomiske vinning, er parodisk og urettferdig overfor minnet til min avdøde bror Fred og våre kjære foreldre, sa han og la til:

– Jeg og resten av hele familien er så stolte over min fantastiske bror presidenten, og vi føler at Marys handlinger er skammelige.

Publisert: 07.07.20 kl. 04:34

