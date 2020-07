LUFTFORURENSNING: Her fra London i 2015. Foto: BEN FATHERS / AFP

Ber om fortgang i forskning på corona og luftforurensning

Britiske forskere mener det er grunn til å tro at økt luftforurensning som følge av gjenåpning kan føre til økt smitte og mer alvorlige smittetilfeller.

Onsdag lanserte ekspertrådgivere til britiske myndigheter en rapport, der de skriver at det haster å gjennomføre mer forskning på sammenhengen mellom luftforurensning og corona.

Forskningsresultatene, mener de, kan komme til å få konsekvenser for måten vi velger å gjenåpne samfunnet på. Det melder The Guardian.

2019 OG 2020: Satellittbildene fra ESA viser med all mulig tydelighet at det var langt mindre konsentrasjon av nitrogendioksid over Europa enn det var på samme tid i 2019. Foto: HANDOUT / REUTERS

I mange deler av verden har luftforurensningen utendørs stupt som følge av tiltakene for å bekjempe coronaviruset.

Men det forventes at nivåene gradvis vil stige, i takt med gjenåpningen.

Krav om tiltak

Det har tidligere også kommet krav om å vurdere nye tiltak i Storbritannia, fra flere hold.

Nitti parlamentsmedlemmer gikk sammen for å få den britiske regjeringen til å gjøre noe med luftforurensningen for å unngå en andre bølge av coronasmitte.

Advokater, på vegne av aktivistgrupper, har også uttalt at den potensielt livstruende risikoen luftforurensning utgjør under pandemien, gjør at politikerne må handle selv om det fortsatt ikke finnes noe konkluderende forskning.

Mangler fortsatt bevis

I rapporten poengteres det også at det fortsatt mangler bevis for å kunne fastslå en sammenheng mellom luftforurensning og økt sårbarhet for corona, og dødelighet ved smitte. Erfaring fra andre lignende sykdommer, gjør at de likevel ser på det som sannsynlig.

Luftforurensning er knyttet til en rekke lunge- og hjertesykdommer, som igjen kan øke sjansen for alvorlig sykdomsforløp dersom man blir smittet av coronaviruset.

– Dermed ville det ikke være overraskende om det er en sammenheng mellom å bli utsatt for høy luftforurensning – i fortid eller nåtid – og covid-19-infeksjon, heter det i rapporten.

Det antas at å bli utsatt for luftforurensning over lang tid kan forverre pasienters smitteforløp ved coronasmitte, og at eksponering over kort tid kan irritere lungene og gjøre personer mer sårbare for smitte.

Det var planlagt at det skulle dannes egne soner for ren luft i tre store britiske byer i år. Men planene er nå utsatt til januar 2021 – på grunn av coronautbruddet.

Det er nå nedsatt en komité bestående av parlamentsmedlemmer, som skal undersøke denne utsettelsen.

Norge nærmer seg normalen

Også i Norge har luften blitt renere etter coronaviruset brøt ut. Ifølge forskningsdirektør ved NILU (Norsk institutt for luftforskning), Cristina Guerreiro, skyldes dette etter alt å dømme «lockdown».

– Det vi har sett er at det har vært en markant reduksjon av utslipp av luftforurensing fra trafikk, spesielt i byene, sier hun til VG.

Spesielt NO2, eller Nitrogendioksid, har vi fått langt mindre av i løpet av april, da hele Norge fikk beskjed om å ta hjemmekontor dersom det var mulig og barnehager, skoler og universiteter stengte.

– Man så en kraftig reduksjon av NO2 konsentrasjon i lufta, helt opp mot 30 prosent mindre NO2 enn gjennomsnittlig nær trafikkildene, forklarer Guerreiro.

Hun legger til at PM10, eller svevestøv, er viktigere for folkets helse enn NO2. PM10 konsentrasjoner øker også med bil- og tungtrafikk. Her har man ikke sett den samme reduksjonen, men man så fortsatt en reduksjon nær trafikkildene under «lockdown», opplyser forskningsdirektøren.

Men etterhvert som Norge har åpnet mer opp, har mengden forurensning økt.

– Vi har sett at trafikken har kommet opp mot normalt i slutten av mai. Så covid-19 har ikke lenger så tydelig innvirkning på luftforurensning.

Frykter ikke luftforurensningen i Norge

Selv om den økende luftforurensingen skulle føre til at personer med hjerte- og karsykdommer havner i risikogruppen, frykter ikke FHI dette i Norge.

– I Norge kan du si at det er på vinteren vi opplever høye nivåer av luftforurensing. Selv om man skulle forvente en økning fremover, og kanskje litt mer siden det er flere som tar bilen enn normalt, er uansett nivåene så lave at det ikke er noen bekymring for det sommerstid, sier leder for seksjonen for luft og støy i FHI, Johan Øvrevik, til VG.

FORURENSENDE TÅKE: Flere steder i Norge opplever store mengder svevestøv om vinteren grunnet vedfyring. Her fra Bergen i 2015. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Han legger til at økt luftforurensning også øker sjansene for luftveisinfeksjoner, og at det har blitt et fokus i forbindelse med coronaviruset. Han sier også man har sett større spredning av viruset i byer med høy luftforurensning.

– Men der bor de også tett, og det er mer nærkontakt og smitte, forklarer ham.

Han tror heller ikke luftforurensingen skal bli et problem dersom folk blir bedt om å ha hjemmekontor og dermed fyrer mer i peisen til vinteren.

– Du så rundt i verden at luftforurensningen gikk ned med mindre biltrafikk, beroliger Øvrevik.

Publisert: 06.07.20 kl. 04:39

