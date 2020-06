DØMT: Jonty Bravery er dømt til 15 års fengsel etter å ha kastet en seks år gammel gutt fra en balkong. Foto: Metropolitan Police

Kastet seks år gammel gutt fra balkong - nå er han dømt

Jonty Bravery (18) ble i retten dømt til 15 års fengsel for drapsforsøk.

Oppdatert nå nettopp

Hendelsen fant sted i London-museet Tate Modern i august i fjor.

Den seks år gamle gutten som opprinnelig kom fra Frankrike, var på ferie sammen med sin familie, skriver The Guardian.

Seksåringen overlevde fallet fra 11. etasje, men pådro seg livsvarige skader og sitter nå i rullestol. Han har behov for pleie døgnet rundt, ifølge avisen.

– Frykten han må ha opplevd og skrekken hans foreldre følte, er helt uvirkelig. Du hadde tenkt å drepe noen den dagen. Du drepte nesten den seks år gamle gutten, skal dommer Maura McGowan ha uttalt under domsavsigelsen i retten.

les også Seksåring dyttet fra 11. etasje: Den mistenkte fulgte etter flere familier

Den seks år gamle gutten ble sendt med luftambulanse til Royal London Hospital. Foto: DANIEL SORABJI / AFP

– Du blir aldri løslatt

Videre uttalte dommeren at Braverys autismespekterforstyrrelser ikke kunne forsvare angrepet, og mente han utgjorde en fare for samfunnet.

– Du kommer til å tilbringe mesteparten av livet ditt, hvis ikke hele livet, bak murene. Det kan hende at du aldri blir løslatt, sa dommeren, ifølge The Guardian.

Ville komme på TV

Overfor retten uttalte Bravery at han kastet den seks år gamle gutten utfor balkongen fordi han ønsket at det skulle vises på TV.

Vitner beskrev ham som «rolig» og «likegyldig» på gjerningstidspunktet. De skal også ha hørt ham si «det er ikke min skyld, det er sosialtjenesten sin feil», skriver The Guardian.

Avgjørelsen om å sende Bravery til fengsel kom til tross for at psykiatriske eksperter mente at han burde varetekstfengsles på et sikkert sykehus, ifølge The Guardian.

Reagerte på inngangsbilletten

Avisen skriver at han opprinnelig ønsket å utføre angrepet ved bygningen The Shard i London, som er Storbritannias høyeste bygning, men reagerte på kostnaden av inngangsbilletten.

Etter å ha blitt pågrepet, skal han ha spurt politiet om han kom til å være på nyhetene. Bravery fortalte også at han hadde vært «ulykkelig» den siste tiden, og at han måtte gjøre hva som helst for å komme seg ut av boligen.

Familien til den seks år gamle gutten var ikke til stede da retten dømte Bravery til 15 års fengsel.

– Ord kan ikke uttrykke forferdelsen og frykten hans handlinger har påført oss og vår sønn, som nå seks måneder senere lurer på hvorfor han er innlagt på sykehus. Hvordan kan han forsikre seg om at ikke alle fremmede er potensielle skurker som ønsker å forårsake ham smerte og lidelse, sier familien i en uttalelse som er gjengitt av BBC.

Publisert: 26.06.20 kl. 20:36 Oppdatert: 26.06.20 kl. 20:47

Mer om London Krim

Fra andre aviser