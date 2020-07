DATTEREN MELDTE HAM SAVNET: En leteaksjon ble torsdag ettermiddag iverksatt etter at Seoul-ordfører Park Won-soon ikke møtte på jobb. Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA

Seoul-ordføreren funnet død

Ordfører Park Won-soon for den sørkoreanske hovedstaden Seoul ble torsdag funnet død, etter å ha blitt meldt savnet tidligere på dagen.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap ble ordføreren funnet i skogområdet rundt Mount Bukak, fjellet som ligger rett bak presidentresidensen i Seoul.

Flere hundre politibetjenter var torsdag involvert i søket etter Park Won-soon, som ifølge BBC ikke møtte opp på jobb torsdag.

Mediehuset skriver at han avlyste et møte med en ansatt ved presidentens kontor, uten å spesifisere hvorfor.

STOR LETEAKSJON: Flere enn 500 politibetjenter deltok i det syv timer lange søket etter den savnede ordføreren. Foto: ED JONES / AFP

Etterlot testament-aktig melding

Ifølge nyhetsbyrået AP ble Park meldt savnet av datteren torsdag ettermiddag lokal tid, etter at hun ikke fikk tak i ham fordi telefonen var avskrudd.

Hun fortalte politiet at han hadde etterlatt henne en testament-aktig melding før han dro hjemmefra på morgenen.

AP skriver også at en av ordførerens sekretærer onsdag kveld anmeldte ham for seksuell trakassering. Ifølge den lokale TV-stasjonen SBS hevdet hun at trakasseringen skal ha begynt i 2017.

Hverken Seoul-politiet eller ordførerens kontor har imidlertid bekreftet anmeldelsen.

Park ble ifølge politiet observert på en overvåkningsvideo like før klokken 11 torsdag morgen, i nærheten av området der de siste signalene fra telefonen hans ble fanget opp.

SPERRET AV ORDFØRERRESIDENSEN: Boligen til Park Won-soon ble torsdag sperret av mens leteaksjonen pågikk. Foto: KIM HONG-JI / X90173

Ansett som potensiell presidentkandidat

Han har vært ordfører siden 2011 og ble i juni 2019 gjenvalgt for sin tredje periode. Ifølge BBC har Park han vært en uttalt kritiker av sosiale forskjeller og korrupsjon i Sør-Korea.

Han har bakgrunn som menneskerettighetsaktivist- og advokat.

I tillegg skal Park, som er medlem av Det demokratiske partiet til president Moon Jae-in, ha vært vurdert som en mulig presidentkandidat til valget i 2022.

Publisert: 09.07.20 kl. 17:54 Oppdatert: 09.07.20 kl. 18:46

