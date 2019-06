ÅSTED: Politiets kriminalteknikere utenfor Rosengårds Centrum i Malmö etter knivdrapet. Foto: Johan Nilsson/ TT NYHETSBYRÅN

Butikksjef skal ha drept kollega etter å ha fått sparken

En 47-årig svenske er tiltalt for drap og grov mishandling etter at han skal ha knivstukket en kollega fem ganger med døden til følge – og hugget etter to vitner.

Det var i Malmö morgenen 9. oktober 2018 at svensk politi rykket ut til et kjøpesenter i bydelen Rosengård. I det aktuelle butikklokalet fant de en 38-årig mann med flere knivstikk i halsen og i brystet, skriver Aftonbladet.

En 47-årig mann ble kort tid etterpå pågrepet i en leilighet i nærheten, Ifølge den svenske avisen var han da nydusjet og hadde skiftet klær. En blodig genser ble funnet i leiligheten.

UNDERSØKER: Politiet i arbeid 9. oktober i fjor.

I et buskas fant politiet en morakniv, en håndverkerkniv, som de mistenker er drapsvåpenet.

Mannen ble fredag tiltalt for drap og grov mishandling. Han har nektet straffskyld og sier han handlet i selvforsvar.

Drapsdagen skal ha vært 47-åringen siste arbeidsdag. Aktor Magnus Pettersson har tidligere sagt til avisen Sydsvenskan at mannen trolig hadde fått sparken. Det antas at motivet er krangel om penger. 47-åringen og drapsofferet jobbet med pengeformidling der mistenkte var butikksjef.

– Det er på det rene at det har vært en form for økonomisk uenighet mellom flere personer i virksomheten, sier Pettersson til Expressen.

POLITI: Utsiden av kjøpesenteret i Malmö etter drapet.

Drapet foregikk bak en stengt dør, men to andre personer i lokalet kom løpende inn da de hørte skrik, og har forklart at de så 47-åringen stå over offeret med en kniv i hånden.

Ifølge Expressen stakk mistenkte også vitnene før han løp ut fra kjøpesenteret. En av dem fikk kuttskader i hånden, noe som førte til tiltalen om mishandling.

Publisert: 02.06.19 kl. 03:49