FIKK GJENNOMFØRT: Til tross for fødsler og ikke helt optimale eksamensforhold klarte Derese seg bra på eksamen, mener hun selv. Foto: ILU ABBA BOR ZONE COMMUNICATION OFFICE

Fødte gutt og tok tre eksamener fra sykehussengen på én dag

Almaz (21) tok eksamen bare 30 minutter etter hun fødte på et sykehus i Etiopia.

Oppdatert nå nettopp







Almaz Derese (21) gikk opp til eksamen i både engelsk, amharisk og matte på mandag, etter at fødselen var gjennomført skriver BBC.

Selve fødselen startet like før hun skulle påbegynne den første eksamenen.

– Siden jeg stresset med å skulle gjøre eksamen var ikke fødselen vanskelig i det hele tatt, sier hun.

Nå gjenstår det å gjøre resten av eksamenene på eksamensstedet hun i utgangspunktet skulle vært på.

IKKE FRISTENDE Å JUKSE: Politiet var på plass med full bevæpning for eksamen, noe som ifølge BBC gjøres på eksamenssentre i Etiopia. Foto: ILU ABBA BOR ZONE COMMUNICATION OFFICE

les også Sykehus i San Diego: Verdens minste baby skrevet ut

Egentlig var målet å få gjort unna eksamenene før fødselen, men på grunn av Ramadan ble de utsatt, og hun måtte finne en annen løsning. Løsningen ble å ta eksamen på sykehuset.

Dermed måtte ektemannen, Tadese Tulu, overtale skolen til å la henne gjennomføre eksamen fra sykesengen.

Det fikk hun altså lov til, med bevæpnet politi som vakter.

Desere sier hun er fornøyd med eksamenen, og at gutten har det bra.

Nå er planen å ta et kurs over to år som kan forberede henne på universitetet.

Publisert: 12.06.19 kl. 04:03 Oppdatert: 12.06.19 kl. 04:16