ETTERLYST: Tre russere og en ukrainsk statsborger er etterlyst i forbindelse med flystyrten. Øverst fra venstre: Oleg Pulatov, Sergej Dubinskij. Nederst fra venstre: Igor Girkin, Leonid Khartjenko. Foto: Nederlandsk politi

Disse er etterlyst for nedskytingen av MH17

Tre russere og en ukrainer er internasjonalt etterlyst etter nedskytingen av MH17-flyet i 2014, som kostet nær 300 mennesker livet. Flere av dem har tette bånd til russisk etterretning.

Det skriver den nederlandske avisen De Telegraaf.

Tidlige onsdag opplyste den internasjonale etterforskningsgruppen Joint Investigation Team (JIT) at den nederlandske påtalemyndigheten vil straffeforfølge fire menn. Ifølge De Telegraaf er mennene siktet for drap og medvirkning til nedskytingen av MH17-flyet.

Det er nærmere fem år siden Malaysian Airlines-flyet ble skutt ned over et prorussisk område i Ukraina. Av de 298 passasjerene var 193 fra Nederland.

Samtlige passasjerer omkom etter nedskytingen.

Etterforskningsleder Fred Westerbreke opplyste at det er russerne Igor Girkin (48), Sergej Dubinskij (56), Oleg Pulatov (52) og ukrainske Leonid Khartjenko (47) som er siktet for å ha skutt ned flyet.

Kort tid etter pressekonferansen i dag ble de internasjonalt etterlyst av nederlandsk politi.

Russland nekter å svare

Etterforskningsleder Westerbeke understreket tidligere onsdag at ingen av de fire «trykket på knappen», men at de var sentrale i arbeidet med å få på plass raketten.

JIT vil sende en arrestasjonsordre til russiske myndigheter for å avhøre de tre russiske statsborgerne.

MANGE OMKOMNE: Ingen av passasjerene overlevde da flyet ble skutt ned av en rakett over Ukraina. Foto: ANTONIO BRONIC / X02994

I pressekonferansen opplyser etterforskningslederen at JIT gjentatte ganger har spurt russiske myndigheter hvor Buk 332 var i juli 2014. De har også spurt om Dubinskij jobbet for det russiske militæret.

JIT har ikke fått svar på noen av spørsmålene.

Rettssaken vil starte 9. mars 2020 i en høysikkerhetsrettssal på Schiphol. Retten i Den Haag skal behandle saken.

Nekter for involvering

Både russisk og ukrainsk lov forbyr å utlevere egne statsborgere til andre land. Det vil bli svært vanskelig for nederlandske myndigheter å få de fire mennene utlevert.

Rettssaken vil likevel fortsette uten de fire siktede til stede.

I 2015 avslørte lekkasjer fra JITs rapport at flyet ble skutt ned av en russisk rakett. Onsdag nektet Russland for noen form for involvering i nedskytingen.

JIT sa under pressekonferansen at gruppen vil fortsette å etterforske gruppen som skjøt opp raketten.

Den undersøkende nettsiden Bellingcat publiserte onsdag en over 100 sider lang undersøkende rapport om flyulykken. I rapporten publiserer nettstedet en rekke opplysninger om de fire siktede.

Igor Girkin

Igor Girkin. Foto: Nederlandsk politi

Igor Girkin ble tidlig utpekt som lederen bak gruppen som gjennomførte nedskytingen. Han ble født i Moskva i 1970.

Han ble allerede kort tid etter nedskytingen utpekt som bakmann, men har hele tiden nektet for å ha noe med nedskytingen å gjøre.

Girkin skal være en tidligere agent i GRU, den russiske militære etterretningstjenesten. Moscow Times derimot skrev nylig at Strelkov jobbet i KGB-etterfølgeren FSB fra 1996 og fram til våren 2014.

Girkin har uttalt til det russiske nyhetsbyrået Interfax at han ikke vil vitne i straffesaken mot ham.

VG skrev om Girkin i 2014. Lese hele saken her.

Sergej Dubinskij

Sergej Dubinskij. Foto: Nederlandsk politi

Ifølge nederlandsk politi ble Sergej Dubinskij født 9. august 1962 og er russisk statsborger.

Bellingcat skriver at Dubinski var keder for GRU DNR, den militære etterretningstjenesten i Folkerepublikken Donetsk.

Hans nærmeste sjef skal ha vært medsiktede Igor Girkin.

Bellingcat skriver at en rekke avlyttede telefonsamtaler mellom Dubinskij og Girkin antyder at det var Dubinski som bestilte nedskytingen av flyet.

Ifølge De Telegraaf vil Dubinski ikke snakke med etterforskere eller påtalemyndigheten. Avisen skriver at hans rådgiver opplyser at han bor i Russland og at han ikke har noe å gjøre med nedskytingen av flyet.

Interfax melder at han ikke kommer til å avgi noen forklaring.

Oleg Pulatov

Oleg Pulatov. Foto: Nederlandsk politi

Oleg Pulatov er en russisk statsborger født 24. juli 1966.

Bellingcat skriver at Pulatov har hatt en lederposisjon i GRU DNR, og skal ha rapportert direkte til medsiktede Segej Dubinskij.

Pulatev er en tidligere oberstløytnant i det russiske militære, ifølge Bellingcat.

Nettsiden skriver at han var involvert i å legge til rette for rakettoppskytingen.

Han har foreløpig ikke uttalt seg offentlig om etterlysningen.

Leonid Khartjenko

Leonid Khartjenko. Foto: Nederlandsk politi

Leonard Khartjenko er den eneste ukrainske statsborgeren blant de siktede. Han ble født i Kostjantynivka i januar 1972.

Han var tidligere leder for en militær styrke i Kostjantynivka og fikk senere en lederposisjon i GRU DNR, hvor han var direkte underlagt Dubinski.

Khartjenko er mistenkt for å ha sikret området der raketten ble skutt opp og for å ha hjulpet til ved føre raketten inn og ut av landet.

Han har foreløpig ikke uttalt seg offentlig etter siktelsen.

Publisert: 20.06.19 kl. 02:58