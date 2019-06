PÅGREPET: En spesialtropp fra politiet i Salt Lake City pågrep fredag Ayoola A. Ajayi for å ha drept en 23 år gamle Mackenzie Lueck. Foto: Kristin Murphy / TT NYHETSBYRÅN / Salt Lake Tribune

Siktet for kidnapping og drap på Mackenzie (23)

Amerikanske Mackenzie Lueck var savnet i over en uke fra Salt Lake City. Nå offentliggjør politiet grufulle detaljer om hva som trolig skjedde med henne.

Politiet i Salt Lake City siktet fredag en 31 år gammel mann for bortføring, kidnapping, drap og skjending av kvinnens døde kropp.

Siste livstegn fra 23-åringen var mandag 17. juni. Da tok hun en drosje til en park nord i den amerikanske byen, skriver CNN.

Ifølge data fra både 23-åringens telefon og den siktedes telefon, var begge i parken med mindre enn ett minutts mellomrom, ifølge politiets etterforskning.

Etter dette stopper all kommunikasjon fra Luecks telefon.

Grufulle funn

Tips fra naboer, ledet politiet til en bakgård i et middelklassestrøk i byen. Under en 19 timer lang ransaking av 31-åringens eiendom, fant politiet brente gjenstander som hadde tilhørt Mackenzie Lueck, opplyste Mike Brown, politisjef i Salt Lake City ifølge CNN.

STUDENT: Dette bildet er tatt fra Facebook-siden #FindMackenzieLueck, og viser Mackenzie Lueck, som er student ved Universitetet i Utah. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Men etterforskningen avdekket også enda mer grufulle funn:

Politiet fant også brent vev fra et menneske i bakgården. DNA-prøver av vevet bekreftet at det stammet fra Mackenzie Lueck.

Politiet fant også et området i hagen som så ut til å ha vært gravd opp, skriver CBSNews.

– Det er den vanskeligste telefonsamtalen jeg noen gang har tatt, sier Brown om samtalen hvor han informerte Luecks familie om at de hadde funnet kvinnens levninger, ifølge Daily Mail.

POLITI: Politisjef i Salt Lake City, Mike Brown, under en pressekonferanse om saken fredag. Foto: Francisco Kjolseth / TT NYHETSBYRÅN

Familiens siste livstegn fra Lueck, var en tekstmelding 23-åringen sendte til sine foreldre, etter å ha landet på Salt Lake City International Airport mandag 17. juni. Da var hun på vei tilbake fra en familiebegravelse i California.

Ut av flyplassen tok hun en Lyft, en drosjetjeneste som ligner på Über, til Hatch Park, nord i Salt Lake City.

Der ble hun møtt av en person i et kjøretøy, opplyste Tim Doubt i politiet i den amerikanske byen, til pressen mandag.

Ifølge Doubt var det tilsynelatende ingenting unormalt med dette.

Etter dette er det ingen observasjoner av kvinnen.

Kun en tekstmelding

31-åringen har sagt til politiet at han kun har hatt kontakt på tekstmelding med 23-åringen en gang, 16. juni, altså før hun forsvant, skriver Daily Mail. Men ifølge politiet samsvarer ikke dette med funn gjort på mannens telefon.

ETTERFORSKNING: Politiet undersøker en eiendom etter at en 23 år gammel kvinne forsvant i området mandag for over en uke siden. Foto: Francisco Kjolseth / TT NYHETSBYRÅN / Deseret News

Luecks siste tekstmelding var med 31-åringen, skriver New York Post. De to møttes via sine profiler på nett, skriver britiske Daily Mail.

Ifølge avisen er 31-åringen tidligere it-spesialist i det amerikanske forsvaret.

Skremt av henvendelse

En lokal entreprenør opplyser til Fox News, at mannen for noen måneder siden ba om å få bygd et lydtett rom med en hemmelig dør i kjelleren.

Entreprenøren slo ikke til på oppdraget, og skyldte på at han hadde for mye å gjøre, men sier til TV-kanalen at han synes det hele var svært merkelig.

Publisert: 29.06.19 kl. 02:09