STORE TAP: Forskere er overrasket over det store tapet av biene. Foto: TOMASZ WOJTASIK / PAP

Studie: 40 prosent av USAs honningbier borte

En ny studie viser at amerikanske birøktere har mistet nær fire av ti honningbier i den verste vinteren på 13 år.

Studien er gjennomført av Bee Informed, et samarbeid mellom noen av USAs fremste forskere og universiteter på landbruk i USA.

37,7 prosent av biene døde denne vinteren. Det er syv prosentpoeng mer enn i forrige vinter. Ifølge Bee Informed er det den verste vinteren siden de startet undersøkelsene i 2006/2007.

Antallet er nesten to ganger så mye som birøktere selv rapportere å tåle av tap i løpet av en vinter.

Studien er basert på innhentede data fra 4.700 birøktere over hele USA, noe som tilsvarer omkring 12 prosent av landets bikuber.

– Urovekkende

Forskerne sier ifølge The Guardian at de er overrasket over resultatet, særlig etter intensiv innsats for å begrense tapet av honningbier. I USA pollinerer honningbier omkring 15 milliarder dollar i avlinger hvert år, og muliggjør oppdrett av epler, meloner, kirsebær. mandler og blåbær, ifølge The Guardian.

– Det er urovekkende at vi ennå ser høye tap etter over et tiår med undersøkelse og intenst arbeid for å forstå og redusere tap av bier, sier Geogrey Williams, assisterende professor i entomologi ved Universitetet i Auburn til The Guardian.

Han mener det ikke ser ut som at arbeidet har gjort særlig stor fremgang i å redusere tap.

Bier – og andre insekter – er avgjørende for den globale matproduksjonen. Men biers helse er i kritisk tilstand.

I årene etter 2010 opplevde Norge flere utbrudd av den svært smittsomme sykdommen «Åpen Yngelråte». På bakgrunn av utbruddet forlangte Mattilsynet at de smittede bikubene måtte brennes.

Birøktere har de siste årene hatt store utfordringer med en rekke forskjellige dødelige sykdommer blant bier. Den norske brunbien har vært kritisk utrydningstruet på grunn av sykdom.

Publisert: 20.06.19 kl. 11:04