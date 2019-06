STØTTER JOHNSON: Nigel Farage sa på en pressekonferanse mandag at han støtter Boris Johnson som statsminister hvis han får Storbritannia ut av EU 31. oktober. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Nigel Farage: Boris Johnson snakker med Steve Bannon

Nigel Farage, leder av Brexitpartiet, påstår at Boris Johnson, favoritten til å ta over statsministerjobben i Storbritannia, har bånd til Trumps tidligere valgkampleder og sjefstrateg Steve Bannon.

Torsdag ble det klart at det er Johnson og Jeremy Hunt som skal kjempe om å overta partiledervervet etter Theresa May, og dermed også posten som statsminister.

Men for Johnson har det vært en turbulent helg, og på bare tre dager har statsministerkandidatens popularitet sunket med 10 prosentpoeng.

Hans vanskelige dager startet fredag, da politiet rykket ut til en høylytt krangel mellom ham om hans 24 år yngre kjæreste Carrie Symonds.

Dagen etter ble det publisert en video der Steve Bannon snakker om sin kontakt med Johnson, og hvor han blant annet sier han hjalp Johnson med talen han skulle gi da han gikk av som utenriksminister i Theresa Mays regjering.

– Jeg har snakket med ham hele helgen om talen hans. Vi har vært frem og tilbake med teksten, sier Bannon i videoen, ifølge The Guardian.

NEKTER: Boris Johnson har tidligere nektet for at han har noe kontakt med Steve Bannon. Foto: ANDY RAIN / EPA

– Han snakker med Boris

Uttalelser fra Farge har mandag fått det til å brenne enda kraftigere under beina på Johnson.

– Steve liker å være midtpunktet. Han kjenner Boris, han snakker med Boris. Steve snakker med praktisk talt alle, sa Farge på en pressekonferanse mandag, ifølge The Guardian.

Flere mener nå at Johnson nå må uttale seg om linken til den høyreorienterte amerikanske strategen.

Ryktene om tette bånd mellom Johnson og Bannon begynte imidlertid å svirre allerede i fjor sommer.

– Med tanke på min såkalte assosiasjon med Steve Bannon, er jeg redd det er en vrangforestilling hos venstresiden, som har fortsatt å leve i Twitter-sfæren, sa Johnson den gang.

JOBBET FOR TRUMP: Steve Bannon var president Donald Trumps sjefstrateg et drøyt halvår. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han forklarte at kontakten med Bannon hadde vært i forbindelse med hans rolle som utenriksminister, og at han fant beskyldningene om at han var «med Bannon» som forvirrende.

På pressekonferansen mandag bekreftet også Farge at Johnson og Bannon hadde lært hverandre å kjenne da Johnson hadde ministerposten.

– Jeg har kjent Steve Bannon siden 2012. Det er ikke noe stor hemmelighet det. Boris, selvfølgelig, ble kjent med Bannon da han var utenriksminister og besøkte Washington og West Wing (delen av Det hvite hus som blant annet huser presidentens kontor jour.anm), og det var slik de ble kjent, sa Farge.

Dette er Steve Bannon Født 1953. Vokste opp i en arbeiderfamilie i Virginia, USA

Mastergrad i nasjonal sikkerhet

Tidligere offiser i den amerikanske marinen

Jobbet i investeringsbanken Goldman Sachs i noen år før han sammen med noen kolleger startet investeringsbanken Bannon & Co.

Gikk inn i filmbransjen på 1990-tallet som produsent i Hollywood, der han produserte en rekke filmer.

I 2012 tok han over som sjef for det høyreorienterte nettstedet Breitbart News etter at grunnleggeren, Andrew Breitbart, døde.

I 2013 var han med på å starte konsulentselskapet Cambridge Analytica, som ble nedlagt i 2018 etter avsløringen om at selskapet ulovlig hadde samlet inn informasjon om millioner av Facebook-brukere.

I august 2016 ble han utpekt til leder for Donald Trumps valgkamp. Etter Trumps valgseier fikk han en spesialstilling som sjefstrateg og fast plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd. I april 2017 ble han fjernet fra rådet.

I august 2017, en uke etter opptøyene i Charlottesville, måtte han forlate Det hvite hus helt og gikk tilbake til Breitbart.

I januar 2018 ble han sparket fra Breitbart etter å ha kommet med nedsettende kommentarer om Trump.

I oktober 2018 lanserte Bannon og den belgiske høyreorienterte politikeren Mischaël Modrikamen gruppen The Movement, med formål å forene høyrekreftene i Europa. (Kilde: NTB) Vis mer vg-expand-down

Bannon-opptakene, som ble publisert av avisen The Observer, ble filmet i juli i fjor til en dokumentar om Bannon, men ble aldri brukt.

– Å antyde at Boris rotter seg sammen med eller tar råd fra Mr. Bannon eller Nigel Farage er helt latterlig til punktet av konspirasjon, sa en av Johnsons talspersoner som en reaksjon på videoen.

«Feige-Boris»

Men det er ikke bare stillheten rundt Bannon-ryktene som har ført til kritikk mot Johnson. Motkandidat og utenriksminister Jeremy Hunt har nå sett seg lei på at Johnson ofte er fraværende i TV-debatter.

Mens lederduellen har pågått, har Johnson kun stilt i én TV-debatt med motkandidatene. Det resulterte i at han fikk kallenavnet «Feige-Boris [Chicken Boris]» av avisen Daily Mirror.

Hunt har sendt brev til Johnson der han ber ham stille opp.

– Det er ærlig talt feigt ikke å ville møtes én-til-én til debatt mot meg. Sky har invitert oss begge til debatt i morgen kveld, og jeg kommer til å møte opp, sier Jeremy Hunt til Sky News mandag.

Johnson er storfavoritt til å stikke av med ledervervet og har fått flest stemmer i samtlige av voteringene i Det konservative partiet hittil. I den siste runden fikk Johnson 160 av stemmene, mens Hunt fikk 77.

Hvem som stikker av med nøklene til kontoret i nummer 10 Downing Street skal avgjøres i endelig avstemning i slutten av juli.

