Trumps tidligere utenriksminister måtte vitne om klimafusk

Rex Tillerson, tidligere utenriksminister i USA, forklarte retten at oljegiganten Exxon beregnet klimakostnader etter to ulike modeller: Makro og mikro.

Tillerson, som var utenriksminister i president Donals Trumps regjering i 2017–2018, har bakgrunn som administrerende direktør i oljegiganten Exxon fra 2006 til 2017.

Nå må han forklare seg i et sivilt søksmål som dreier seg om skyld for tap på 1.6 milliarder dollar, eller 14,7 milliarder kroner.

Exxon beskyldes for å ha lurt sine investorer ved at de fortalte at de hadde tatt fremtidige klimaskatter med i beregninger, når de i virkeligheten brukte mye lavere tall.

Exxon beskyldes for å bevisst ha beregnet kostnader ut fra et nivå på 80 dollar per tonn med klimautslipp av karbongasser, mens de internt brukte halvparten i sine beregninger.

Sparket av Trump

Tillerson, som ble sparket på Twitter av Trump fra jobben som utenriksminister, sa i sitt vitnemål at Exxon bare hadde forsøkt å være så realistiske som overhodet mulig.

Oljegiganten hadde derfor benyttet to beregningsmodeller, forklarer Tillerson ifølge Reuters: Utgiften på 80 dollar var en «makroberegning», mens selskapet for spesifikke prosjekter gikk ut fra en «mikroberegning».

– Det vi forsøkte på var å gi den mest realistiske, beste vurderingen, av hvordan dette ville utvikle seg, sa Tillerson i retten, under det private søksmålet mot Exxon.

Flere søksmål

Exxon, og andre oljeselskap, er også stevnet i en rekke andre søksmål, der det kreves erstatning for utgifter som byer og kommuner i USA har grunnet klimaendringer, som bygging av diker mot stigende havnivå.

Exxon har avvist økonomisk ansvar som følge av klimaendringer.

