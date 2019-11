TIDLIGERE NEW YORK-ORDFØRER: Michael Bloomberg under en pressekonferanse i februar i år. Foto: John Locher / AP

Bloomberg vurderer å stille som presidentkandidat

Ifølge den tidligere New York-ordførerens rådgiver, er Michael Bloomberg bekymret for at Joe Biden og de andre demokratiske presidentkandidatene ikke har det som skal til for å slå Donald Trump i 2020.

New Yorks tidligere ordfører, milliardæren Michael R. Bloomberg (77), vurderer om han vil melde seg på i kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020, skriver New York Times. Ifølge Bloombergs rådgiver Howard Wolffsen er den tidligere ordføreren bekymret for at de nåværende demokratiske kandidatene ikke vil klare å slå Trump.

– Dersom Mike stiller, vil han kunne tilby et nytt valg til demokratene, basert på erfaringene hans med å styre USAs største by, bygge et forretningsimperium fra grunnen av og å takle flere av USAs største utfordringer gjennom sitt virke som filantrop, sier han til avisen.

Rådgiveren sier Bloomberg ikke har tatt en endelig beslutning om han skal stille, men at navnet hans trolig vil dukke opp på stemmesedlene under primærvalget i Alabama.

Bloomberg regnes som en moderat, med mange av de samme velgerne som Joe Biden, og han skal tidligere ha besluttet ikke å stille for ikke å ødelegge for den tidligere visepresidenten, skriver AP.

Rådgiveren skal også være bekymret for at partiet dras for langt til venstre med kandidatene Bernie Sanders og Elizabeth Warren. VG deltok på sistnevntes valgmøte i Ohio i juli:

