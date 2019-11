Foto: Ron Jenkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Beto O'Rourke trekker seg i presidentkampen

Han ble beskrevet som en stjerneskudd som kunne utfordre president Donald Trump. Nå trekker Beto O'Rourke seg som presidentkandidat.

Oppdatert nå nettopp







O'Rourke trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp til å bli den som skal utfordre USAs president Donald Trump i 2020-valget.

– Til tross for at dette er vanskelig å akseptere, er det nå klart for meg at denne presidentkampanjen ikke har den støtten den må ha til fortsette videre, sier han i en uttalelse.

O'Rourke har den siste tiden slitt med oppslutningen.

– Det er nå i partiets beste interesse at vi nå prøver å forene oss rundt en nominert. Det er til det beste for landet, uttaler han videre.

USAs president Donald Trump reagerte kort tid etter nyheten ble kjent på Twitter:

– Å nei, Beto droppet ut av presidentkampen til tross for at han sa han var «skapt for dette». Det tror jeg ikke! skriver Trump.

Da Beto O'Rourke kunngjorde sitt kandidatur tidligere i år ble han omtalt som et stjerneskudd. Han var også en som skulle løfte klima på dagsordenen.

– Utfordringene vi står overfor nå, med de sammensatte krisene i vår økonomi, vårt demokrati og vårt klima, har aldri vært større. Disse krisene vil enten spise oss opp, eller gi oss en historisk mulighet til å slippe løs USAs genialitet, sa han i en offentlig video der han meldte seg på nominasjonskampen.

O'Rourke var innvalgt i Representantens hus fra 2013, men tapte på målstreken i mellomvalget i fjor mot republikaneren Ted Cruz.

Publisert: 01.11.19 kl. 22:42 Oppdatert: 01.11.19 kl. 22:56







Mer om