Beto O'Rourke trekker seg fra presidentkampen

Han ble beskrevet som en stjerneskudd som kunne utfordre president Donald Trump. Nå trekker Beto O'Rourke (47) seg som presidentkandidat.

O'Rourke trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp til å bli den som skal utfordre USAs president Donald Trump i 2020-valget.

– Til tross for at dette er vanskelig å akseptere, er det nå klart for meg at denne presidentkampanjen ikke har midler til å fortsette videre, sier han i en uttalelse.

Ifølge New Tork Times skal kampanjen hans ha vært under hardt økonomisk press i det siste, og rådgiverne hans skal konkludert med at å fortsette kampen antagelig vil føre til at han må kutte i personalet.

O'Rourke har også den siste tiden slitt med oppslutningen.

– Det er nå i partiets beste interesse at vi nå prøver å forene oss rundt en nominert. Det er til det beste for landet, uttaler han videre.

USAs president Donald Trump reagerte kort tid etter nyheten ble kjent på Twitter:

– Å nei, Beto droppet ut av presidentkampen til tross for at han sa han var «skapt for dette». Det tror jeg ikke! skriver Trump.

Da Beto O'Rourke kunngjorde sitt kandidatur tidligere i år ble han omtalt som et stjerneskudd. Han var også en som skulle løfte klima på dagsordenen.

– Utfordringene vi står overfor nå, med de sammensatte krisene i vår økonomi, vårt demokrati og vårt klima, har aldri vært større. Disse krisene vil enten spise oss opp, eller gi oss en historisk mulighet til å slippe løs USAs genialitet, sa han i en offentlig video der han meldte seg på nominasjonskampen.

O'Rourke var innvalgt i Representantens hus fra 2013, men tapte på målstreken i mellomvalget i fjor mot republikaneren Ted Cruz.

