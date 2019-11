PÅGREPET PÅ NYTT: Her føres forfatteren Ahmet Altan vekk sent tirsdag kveld. Foto: BULENT KILIC / AFP

Åtte dager i frihet – så ble han fengslet på nytt

Den regimekritiske tyrkiske journalisten og forfatteren Ahmet Altan er pågrepet av tyrkisk politi, åtte dager etter at han ble løslatt fra fengsel.

69-åringen ble pågrepet i sitt hjem tirsdag kveld, få timer etter at det ble utstedt ny arrestordre på ham, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Altan ble først løslatt den 4. november etter å ha sittet over tre år i fengsel, men statsadvokaten i Istanbul anket løslatelsen, og tirsdag utstedte en tyrkisk domstol en ny arrestordre på ham.

Bakgrunn: Kjemper for livstidsdømt venn i «verdens største fengsel for journalister»

LAR SEG IKKE KNEKKE: Altan smiler og vinker til fotografene etter å ha blitt arrestert på nytt. Han har konsekvent nektet å la seg kneble av fengslingen. Foto: BULENT KILIC / AFP

«Subliminale beskjeder»

Altan ble arrestert høsten 2016, anklaget for å ha sendt «subliminale beskjeder» om kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan under et TV-program. Han beskriver fengslingen i sin bok «Eg får aldri sjå verden igjen», der manuset ble smuglet ut av cellen i bruddstykker av hans advokat.

Hans støttespiller og oversetter, Yasemin Congar, var nylig i Norge for å ta opp Altan sin sak. Hun forteller VG at forfatterens advokater har levert en anke på en ny pågripelse onsdag morgen.

– Dette er ikke bare trist, men gjort i strid med loven. Myndighetenes anke er levert til en lavere rettsinstans enn den som har løslatt ham, forklarer Congar til VG.

I likhet med en rekke andre pressefolk og intellektuelle ble Altan pågrepet i kjølvannet av kuppforsøket i 2016, da president Recep Tayyip Erdogan begynte å slå hardt ned på meningsmotstandere.

I 2018 ble han dømt til livsvarig fengsel for å ha hjulpet en terrorgruppe, men i sommer ble dommen opphevet av en ankedomstol. Altan har konsekvent nektet å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre og kaller anklagene for groteske.

Omstridte i Tyrkia

Altans sak er spesiell, fordi han var en redaktør som tidligere støttet Erdogan. Både Congar og Altan er derfor omstridte i Tyrkia: I 2010 skrev avisen de styrte en artikkel om angivelige kupplaner mot Erdogan, noe som satte i gang en omfattende heksejakt i militæret. I ettertid har det vist seg at vesentlige deler i straffesaken var bygd på falske beviser.

BAKGRUNN: «Operasjon Slegge» – historien om Tyrkias falske komplotter

Altan arbeidet i avisen Taraf, som nå er stengt og nedlagt av myndighetene.

