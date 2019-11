MINNES: 15-årige Jaffar hedres med lys ved stedet der han ble skutt lørdag. kveld. Foto: Krister Hansson, Aftonbladet

Faren til drept 15-åring: – Han var et barn

Pappaen til Jaffar som ble skutt og drept utenfor en pizzarestaurant i Malmö lørdag, snakker nå om tapet av sønnen.

Det er i et intervju med SVT Nyheter tirsdag kveld Mohammed Ibrahim snakker om tragedien.

– Det er en katastrofe. Han var et barn. Uansett hva som skjedde, holder det ikke som grunn for at han skulle dø, sier faren.

Mens Jaafar Mohammad Ibrahim mistet livet ble kameraten livstruende skadet. Politiet beskriver guttene som kjenninger av politiet.

Den beskrivelsen kjenner ikke pappaen seg igjen i.

– De kalte ham inn som vitne én gang. Han vitnet for en kompis, ikke noe mer, sier han til SVT på spørsmål om sønnen var kjent av politiet.

Han beskriver Jaffar som en normal 15-åring som var godt likt av familien, søsken og venner. – Jeg ber alle familier og foreldre om å ta vare på sine barn. Jeg ønsker ingen levende sjel i dette landet å miste sitt barn sånn jeg mistet mitt, sier han.

SKUTT: Slik ser stedet på Möllevångstorget ut mandag. Foto: HANSSON KRISTER/Aftonbladet/TT

Både politi og ambulanse rykket klokken 21.03 lørdag kveld ut til meldinger om skyting på en restaurant på Möllevångstorget i Malmö. I en pizzarestaurant på plassen fant de ett av skuddofrene liggende på gulvet. Kort tid senere ankom et annet skuddoffer sykehusets akuttmottak med privatbil.

Skyteepisoden utløste en stor politiaksjon. Politiet sperret av flere områder, også deler av sykehusets akuttmottak, av sikkerhetsårsaker.

Politimester Stefan Sintéus i Malmö har fortalt at kun seks minutter før de fatale skuddene ved pizzarestauranten, gikk det av en kraftig sprengladning ved en bil i en annen del av byen.

– Vi har teorier om at kriminelle prøver å villede oss, og vi tror at denne sprengladningen kan være et eksempel på dette, sa han på en pressekonferanse.

Han har presentert en rekke tiltak for hvordan politiet skal slå ned på den organiserte kriminaliteten i den svenske byen. Ifølge politimesteren er én av teoriene at rivalisering om cannabismarkedet kan ligge bak helgens drap.

ÅSTEDET: Politiet var lørdag kveld i gang med krimtekniske undersøkelser i området. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

SKYTING: Politiet holder oppsyn med mengden som samlet seg ved der skytingen fant sted. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mandag kveld ble en gutt under 18 år skadet en ny skuddløsning i Malmö.

