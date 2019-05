«TAKK, ISTANBUL»: Et banner med denne påskriften og et bilde av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og statsminister Binali Yıldırım i Istanbul i april. Foto: ERDEM SAHIN / EPA

Omvalg i Istanbul etter lokalvalg

Valgkommisjonen i Tyrkia har bestemt at det skal holdes omvalg i Istanbul etter at AKP-partiet til president Recep Tayyip Erdogan tapte lokalvalget i storbyen.

NTB-AP-DPA

Det statlige nyhetsbyrået Anadolu melder at beslutningen ble tatt på et møte i valgkommisjonen mandag, og at Recep Özel, AKPs representant i kommisjonen, bekrefter vedtaket.

AKP gikk på et uventet og uønsket tap i Tyrkias største by ved valget til borgermester i mars og krevde 16. april at valget annulleres og at det holdes omvalg på grunn av angivelige uregelmessigheter.

Dagen etter besluttet den lokale valgkommisjonen at Ekrem Imamoglu fra det sekulære opposisjonspartiet CHP hadde vunnet valget. Dette har landets statlige valgkommisjon nå omgjort etter krav fra AKP.

Imamoglu, som allerede er innsatt som borgermester etter seieren, fordømmer vedtaket om å annullere valget han vant, og kaller det forrædersk.

– De prøver å ta tilbake valget som vi vant. Kanskje dere er skuffet, men gi aldri opp, sa han til tusener av tilhengere i Istanbul etter at vedtaket var gjort.

Mens AKP vant valget 31. mars i landet som helhet, gikk partiet på smertefulle nederlag i de politisk viktige byene Ankara og Istanbul.

Publisert: 07.05.19 kl. 01:06