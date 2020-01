FØR SYRIA-FERDEN: Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø. Foto: PRIVAT

Slik var IS-kvinnens ferd fra Oslo til Syria

Hun var en godt integrert student. Så ble hun med i Islam Net, og ble gradvis mer radikal. Det endte med at hun dro til Syria som kona til en beryktet IS-kriger. Nå er hun pågrepet av PST i Norge.

På bildet kikker hun smilende i kamera med håret løst. Det er slik familien i Oslo vil huske henne. Men de siste syv årene har de sett henne på en helt annen måte: Tildekket fra topp til tå i svarte klær.

Datteren som dro til krigsherjede Syria. Som har levd under IS-kalifatets terrorvelde i årevis. Som de flere ganger har fryktet at var omkommet. Som de har mistet kontakt med i lange perioder. Og som de nå snart skal få treffe igjen, sammen med to barnebarn som de aldri før har møtt.













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på tre og fem år. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Hvem er kvinnen som nå har ankommet Norge, etter at UD denne uken hentet henne ut av Syria i en topphemmelig aksjon? Natt til lørdag ankom hun og de to små barna hennes Norge.

VG har det siste året skrevet flere titalls saker om IS-kvinnen og hennes to barn, og om den politisk betente dragkampen som er blitt kjempet for å hente den lille familien hjem.

Denne bakgrunnsartikkelen er basert på intervjuer med kvinnen selv, hennes far og andre slektninger i Norge, hennes to advokater – samt politikere, politifolk og ansatte i hjelpeorganisasjoner.

Vennskapet med «to søstre»

VG har snakket med familiemedlemmer som ikke kan forstå hvorfor deres datter og søster dro til Syria. Hun som studerte ved Høgskolen i Oslo (HiO) og fremsto som godt integrert i det norske samfunnet.

– Hun tok høyere utdanning og var egentlig mest opptatt av typiske jenteting. Shopping, klær, sminke og lignende. Hun hadde «evig» mye klær. Hijab var hun litt av og på med, i perioder brukte hun det, andre ganger ikke, fortalte kvinnens søstre til VG i fjor sommer.

Men ved Høgskolen i Oslo var også den omstridte religiøse foreningen Islam Net aktive. VG avdekket allerede sommeren 2010 at Islam Net forfektet en radikal tolkning av islam. Både konvertitter og moderate muslimer ble med i foreningen.

I Islam Net var også de to kvinnene kjent fra boken «To søstre» av Åsne Seierstad aktive. Det fikk VG bekreftet i 2013. De tre ble venninner gjennom møter i foreningen.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Møtet med Bastian Vasquez

I Islam Net ble IS-kvinnen som nå er på vei til Norge kjent med en annen norsk-pakistansk kvinne, den omstridte islamisten Aisha Shezadi. Høsten 2015 fortalte VG hvordan Shezadi reiste rundt i Norge og holdt foredrag for skoleklasser iført det omstridte ansiktssløret nikab.

De to kvinnene skulle etter hvert leve meget tett på hverandre. De har nemlig begge vært gift med den beryktede IS-krigeren Bastian Vasquez.

Vasquez var en av frontfigurene i det ekstreme islamistmiljøet i Norge, Profetens Ummah, da han først ble kjent med IS-kvinnen. Da hun introduserte ham til sin far, fikk han et negativt inntrykk.

– Jeg ble skeptisk da jeg så det lange skjegget hans. «Han der kommer til å slite med å få en god jobb og lykkes i det norske samfunnet», tenkte jeg, har faren fortalt VG.

Dro til Syria

Familien ønsket at datteren heller skulle gifte seg med en mann de hadde funnet til henne i sitte eget hjemland Pakistan. Hun har selv fortalt at hun rømte til Tyrkia og giftet seg med Vasquez sent på høsten 2012 for å slippe unna et arrangert ekteskap.

– Det var ikke slik at jeg ville tvinge henne, men vi la kanskje for stort press på henne, har faren fortalt.

Han dro etter til Tyrkia og Syria for å stanse henne, men en farlig og strabasiøs tur endte med at han ble tvunget til å reise tilbake uten datteren.

– Jeg lot meg smugle inn i Syria i januar 2013, for å møte Bastian og min datter. Men han nektet meg å ta henne med tilbake. Det var forferdelig å se henne der, kledd i svarte sjal, og redd og engstelig.

– Min datter har vært klar på at hun mistet retten til å bestemme over seg selv i det øyeblikket hun kom til Syria. Vi har forsøkt på så mange måter å få henne ut, fortalte faren til VG i et omfattende intervju i april i fjor.

Dette har kvinnen selv fortalt til VG om hvorfor hun dro til Tyrkia, og senere inn i Syria:

– Jeg reiste kun ned for å treffe Bastian i Tyrkia, fordi han var der og ventet på meg. Jeg visste ikke at jeg kom til å dra inn til Syria i det hele tatt. Helt siden jeg endte opp her i Syria, har jeg forsøkt å komme meg tilbake, og jeg har angret på at jeg dro ut fra Norge.

I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske kvinnen på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Gutten (5) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (3) er datteren til en annen IS-kriger Foto: PRIVAT

Kontaktet UD i 2015

Inne i Syria ble Vasquez med i IS kort tid etter at terrorhæren ble dannet våren 2013. Han fikk en fremtredende posisjon, som han beholdt frem til han mistet livet i 2015.

Så lenge Vasquez levde var det ikke mulig for kvinnen å forlate Syria, men etter hans død skal kvinnens nye ektemann, en IS-kriger fra Nord-Afrika, ha gitt henne tillatelse til å forsøke å forlate området.

VG har tidligere skrevet om hvordan kvinnen i 2015 hadde kontakt med norske myndigheter for å rømme fra IS, noe hun den gangen ikke lyktes med.

Vasquez var i kort periode før sin død også gift med den tidligere nevnte islamistkvinnen Aisha Shezadi. Hun var Vasquez’ kone nummer to, noe som var både tillatt og oppfordret til i Den islamske staten (IS).

SØSKEN: De to barna på et bilde fra leiren al-Hol i Syria. Foto: PRIVAT

De syke barna

IS-kvinnen som nå hentes til Norge fikk en sønn med Vasquez, den mye omtalte femåringen som er blitt diagnostisert med den alvorlig sykdommen cystisk fibrose.

Aisha Shezadi hadde med seg en annen liten gutt til Syria, som hun hadde født i Norge etter et kortvarig ekteskap med en annen fremtredende islamist. Denne gutten mistet livet under omstridte omstendigheter. Vasquez ble drept ikke lenge etterpå.

Etter at Vasquez døde ble IS-kvinnen og Aisha Shezadi begge gift på nytt, men denne gangen til to ulike menn. Forholdet mellom de to tidligere venninnene skal i dag være meget anstrengt.

Faren til den lille jenta som nå hentes til Norge var en IS-kriger fra Nord-Afrika, som også er antatt drept. Jenta kan få norsk statsborgerskap via sin norske mor, dersom slektskap bevises ved DNA-test.

FAKTA OM HJEMHENTINGEN Familien ble for en uke siden flyttet fra den beryktede leiren al-Hol i Nord-Syria, og over til leiren Roj. UD sitt team har fryktet at familien kunne bli angrepet og drept i al-Hol leiren, dersom det ble kjent blant de ekstreme kvinnene i leiren at moren ville bryte med IS og hentes hjem til Norge

Derfra ble de fraktet med bil over grensen, etter at en avtale var blitt inngått med de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Syria om en «repatriering grunnet humanitære årsaker».

Den fem år gamle guttens alvorlige helsetilstand er begrunnelsen for at regjeringen henter familien, men det gjorde også transporten ut vanskelig.

Under oppholdet i Erbil har den norske delegasjonen fått beskyttelse av kurdiske sikkerhetsstyrker. Årsaken til å stanse i Nord-Irak er at gutten har trengt helsetilsyn for å gjøre ham reiseklar.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell. Foto: Privat

Kalifatet siste dager

IS-kvinnen og hennes to barn opplevde tiden da IS-kalifatet gradvis ble mindre og mindre, helt til de farligste terrorkrigerne var samlet i den lille landsbyen Baghouz – der de ble angrepet av kurdiske bakkestyrker og bombet av amerikanske fly.

Etter intense kamper ble IS endelig beseiret i mars i fjor. Under den siste perioden sendte kvinnen desperate lydmeldinger til faren. VG har fått høre flere av disse.

«De sier at de skal slippe kvinnene ut. Det er derfor det haster. Vær så snill, fort. Jeg orker ikke dette mer. Jeg orker ikke mer», sier kvinnen i en av disse.

Men krigerne nektet å la IS-kvinnene forlate området. Det endte med at faren i Norge betalte 2.500 dollar (over 20.000 kroner, journ.anm.) for å få henne ut.

– Da hun slapp ut fikk jeg snakket med henne på en telefon hun fikk låne. «Pappa, jeg er ute, jeg er ute», fortalte hun. Hun hørtes veldig glad ut, men jeg vet ikke om hun er klar over alle problemene som gjenstår. Hun er jo bare halvveis. Hun er fortsatt ikke trygg, fortalte faren til VG kort etterpå.

Nå er kvinnen hjemme i Norge – etter over et halvt år i den beryktede leiren al-Hol i Syria. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet henne for tilknytning til en terrororganisasjon., og hun ble pågrepet like etter ankomst til Norge. Fengslingsmøtet skal trolig avholdes på mandag.

I et 40 minutter langt telefonintervju med VG i september, ble kvinnen spurt om sin kobling til islamistmiljøet i Norge og til IS. Hun nektet da for å ha vært en aktiv støttespiller av IS, og tok avstand fra terrorhærens «forferdelig handlinger». Men hun la ikke skjul på at hun var forberedt på en straffereaksjon:

– Jeg er fullt klar over at jeg risikerer en fengselsstraff, og jeg vil samarbeide med PST. Jeg kom hit til Syria to og et halvt år før Kalifatet ble dannet. Jeg har jo sett mye. Jeg kommer til å fortelle PST alt jeg vet, men jeg vil helst ta den samtalen direkte med dem, sa kvinnen.

De gjenværende IS-kvinnene

Totalt var det fem norske kvinner og seks norske barn i interneringsleirer i Syria, men det er bare kvinnen som nå hentes hjem som de siste månedene har hatt en aktiv søknad hos UD om bistand til retur.

Det betyr at norske myndigheter kun er kjent med at det nå er fire norske kvinner med til sammen fire barn som er i interneringsleirer kontrollert av kurdiske myndigheter.

De fire som gjenstår er Aisha Shezadi (med ett barn), en etnisk norsk konvertitt til islam (uten barn), og de to norsk-somaliske kvinne kjent fra boken «To søstre» (til sammen tre barn).

