Tre gode ting for Trump

Angrepene hagler mot USAs president Donald Trump i riksrettssaken. Her er tre gode grunner til at han likevel ikke virker veldig bekymret.

Sannsynligheten for at Trump blir felt i riksrettssaken, er minimal. For at det skal skje, kreves det to tredels flertall i Senatet. Med den lojale oppslutningen han har blant republikanerne, er det svært lite trolig.

1. Går fri

Selv om alle de 45 demokratiske senatorene og to uavhengige skulle komme til å stemme for å fjerne Trump, vil de i tillegg trenge at 20 republikanere skifter side. Foreløpig har de ikke engang klart å skaffe de fire som skal til for å sikre at det blir ført vitner under riksrettssaken.

Senatorene vet at 90 prosent av de republikanske velgerne støtter Trump, og frykter hans makt både over deres egne velgere og pengeinnsamlingsmaskineriet, ved neste korsvei.

Et flertall av velgerne ser heller ikke saken som så alvorlig at han bør avsettes. Langt på vei har han overbevist dem om at han står på deres side, og er offer for et regissert komplott, skriver The Guardian.

Hovedanklagen handler om at Trump – i et forsøk på å presse fram en etterforskning av Biden – holdt tilbake militær finansiering til Ukraina som Kongressen allerede hadde godkjent.

Dessuten mener mange det er problematisk at det er demokratene som har reist riksrettssaken, fordi det er velgerne som skal bestemme hvem som skal styre landet – ikke 100 senatorer som opptrer som dommere i saken.

2. Like mange er fornøyde

På de siste målingene sier drøyt 40 prosent av amerikanerne (inkludert 90 prosent av de republikanske velgerne) at de er fornøyd med jobben Trump gjør som president, mens 58 prosent er misfornøyd. Det er nøyaktig samme prosent som i september i fjor, før riksrettssaken ble fremmet, skriver The Guardian.

Den viktigste årsaken til Trumps popularitet er at den amerikanske økonomien har gått så det suser under hans tid i Det hvite hus. Arbeidsløsheten på 3,6 prosent er den laveste på nesten 50 år. Selv om Washington Post viste at presidenten hadde løyet mer enn 16000 ganger i løpet av sine første tre år som president, har det ikke rammet ham særlig hardt.

Tvert om, har mange av usannhetene bidratt til å underbygge at han står på «folkets side» i en slags kulturkamp innenfor mange viktige verdispørsmål, som f.eks. våpenkontroll, abort, religion og immigrasjon.

Milliardærer, næringslivsledere og mange på Wall Street støtter det republikanske partiet og Trump med enorme pengesummer. Til gjengjeld har de fått milliarder i skattekutt, og færre forskrifter og regler å forholde seg til. Trump har allerede lovet mer, om han får en periode til.

3. Ufrivillig hjelp fra demokratene

En fersk måling fra The New York Times og Siena College Poll viser at uansett hvem som blir demokratenes håpefulle presidentkandidat, kan Trump vinne.

Joe Biden er foreløpig demokraten som ligger best an med 44 prosent oppslutning på meningsmålingene. Hvis det hadde vært presidentvalg i dag, ville Trump ifølge de samme målingene, fått 46 prosent.

Trump ville også vunnet over Pete Buttigieg (45 prosent mot 44), Amy Klobuchar (46 mot 41), Elizabeth Warren (47 mot 42 og Michael Bloomberg (47 mot 39)

I tidligere målinger har Biden fått større oppslutning enn Trump, men Riksrettsaken handler nettopp om de to. Trump ønsket at Ukraina skulle innlede etterforskning mot Joe Bidens sønn, Hunter Biden, for angivelig korrupsjon. Selv om det ikke ble noen etterforskning, og ingen dokumentasjon for korrupsjon er lagt frem, henger en rekke spørsmål i luften, skriver Berlingske.

Hvis Trump er riktig heldig, blir hans motkandidat Bernie Sanders, noe som er mulig med det momentum Sanders har nå. Men et flertall av amerikanerne vil neppe ha en president som er for venstreorientert, og som argumenterer for å la det omstridte helsesystemet bli erstattet av et helsevesen dekket over skatteseddelen.

For mange mennesker utenfor USA er det vanskelig å forstå at Trump kan bli gjenvalgt. Han er stilt for riksrett, tatt i gjentatte løgner og har gått fra den ene selvpåførte krisen til den andre. Men det kjente er ofte det beste. Ingen sittende president har mistet makten siden George H W Bush måtte gi tapt for Bill Clinton i 1992. Da var det resesjon og økte skatter, mens det nå er økonomisk vekst, børsrekorder og lav arbeidsledighet.

