BARE ET BARN: 77 år gamle Eva Umlauf var bare to år gammel da hun ble sendt til Auschwitz, sammen med foreldrene. Mandag er det 75 år siden nazistenes dødsleir ble befridd av sovjetiske soldater. Foto: AP / NTB scanpix

– Glem barnet ditt, hun kommer ikke til å overleve

Eva Umlauf var to år gammel, alvorlig syk, og en av de yngste fangene som for 75 år siden ble befridd fra Auschwitz av sovjetiske soldater.

NTB

Nå nettopp

Selv om hun ikke har noen minner fra tiden i nazistenes konsentrasjonsleir, har de første barneårene i Auschwitz alltid kastet en mørk skygge over livet hennes.

Auschwitz er brent inn i både kropp og sjel, sier den 77 år gamle legen, som bor i München.

– Det rådet en tomhet gjennom oppveksten etter Auschwitz, for så mange familiemedlemmer var borte, forteller hun.

– Det var bare moren min, søsteren min og jeg som overlevde. Vi så faren min for siste gang da vi gikk av toget i Auschwitz, forteller Umlauf.

Mirakel

At hun selv overlevde, var et mirakel. 6 millioner europeiske jøder døde under holocaust, 1,1 millioner av dem i tyskokkuperte Polen.

I Auschwitz-leiren ble de fleste som ikke ble ansett for å være arbeidsdyktige, sendt i gasskammeret og drept. Syke, gamle, kvinner og barn.

Gassingen stanset to eller tre dager før lille Eva ankom leiren i november 1944, sammen med faren og sin gravide mor, fra en arbeidsleir i Novaky i Slovakia.

Tyskland var i ferd med å tape andre verdenskrig, og Den røde armé rykket stadig nærmere leiren.

– Vår transport var den første som ikke ble sendt rett i gasskammeret, forteller hun.

Ved ankomsten ble den lille jenta i likhet med alle andre merket for livet, og hun fikk tatovert fangenummeret A-26959 på den tynne armen. Fortsatt er det synlig.

A-26959: Fangenummeret Eva Umlauf som toåring fikk tatovert på armen ved ankomst Auschwitz i 1944, er fortsatt synlig. Foto: AP / NTB scanpix

Fikk søster

Da de sovjetiske soldatene ankom og åpnet portene til Auschwitz 27. januar 1945, lå Eva på sykestua. En medfange som var lege ba moren Agnes om å avskrive henne.

– Glem barnet ditt, hun kommer ikke til å overleve, var beskjeden.

Moren ga imidlertid ikke opp og ble værende i leiren i to uker. Der fødte hun også Evas søster Leonore, og sommeren 1945 tok hun de to jentene med seg tilbake til Trencin i Slovakia.

– Vi levde et tilsynelatende normalt liv. Moren min snakket knapt om holocaust, og jeg spurte henne aldri, forteller Eva Umlauf.

Les også: Han kjørte ned piggtrådgjerdet i Auschwitz med stridsvogn.

Flyttet til Tyskland

Eva gjorde det godt på skolen, fikk studere medisin i Bratislava og flyttet i 1967 til Tyskland der hun giftet seg med en polsk overlevende fra holocaust og fikk tre sønner.

I 2016 publiserte hun selvbiografien «Nummeret på underarmen er like blått som øynene dine», en tittel hentet fra et dikt en venn skrev til henne.

Mandag planlegger hun i likhet med mange andre tidligere fanger å besøke Auschwitz for å delta i 75-årsmarkeringen for frigjøringen.

– Man kan føle tomheten der. Man kan føle de døde. Man kan føle den brente jorda, at noe forferdelig skjedde der, sier Eva Umlauf.

Publisert: 23.01.20 kl. 09:48

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser