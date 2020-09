BRANN: Det brenner om bord på supertankeren New Diamond utenfor Sri Lankas sørkyst. Foto: SRI LANKAN AIRFORCE / X80001

Brennende supertanker lekker olje i Indiahavet

Det brenner om bord på supertankeren New Diamond like utenfor sørkysten av Sri Lanka. Et av besetningsmedlemmene er savnet, og minst to skal være skadd.

NTB

Oline Birgitte Nave

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser luftforsvaret på Sri Lanka. Skipet har 2 millioner fat om bord, og skipet skal ha begynt å lekke olje.

Skipet fraktet råolje fra Kuwait.

– Vi har blitt tvunget til å avbryte forsøkene på å få brannen under kontroll på grunn av dårlig sikt, opplyser luftforsvarets talsmann, Dushan Wijesinghe.

Ifølge Srilankiske og Indiske myndigheter har hele mannskapet forlatt skipet, skriver Maritime Bulletin.

Den indiske kystvakten har sendt tre skip og et fly for å hjelpe til med å slukke brannen, ifølge New Indian Express.

Publisert: 03.09.20 kl. 17:13 Oppdatert: 03.09.20 kl. 17:26