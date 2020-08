GLADE: – Jeg har alltid støttet Trump, sier Green Wagner fra Oshkosh (til venstre). Sammen med Mike Drexler har de møtt opp for å se Trumps tale. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trumps støttespillere: – Biden viser seg ikke engang på åpningsdagen til sitt eget landsmøte

OSHKOSH I WISCONSIN (VG) President Donald Trump holder to flyplass-taler for sine tilhengere i kveld, mens motkandidatene holder seg hjemme.

I dag, før åpningen av Demokratenes landsmøte i Wisconsin, sto president Donald Trump og snakket til velgerne sine fra talerstolen i Minnesota.

Presidenten arrangerte pressekonferansen på flyplassen i byen Mankato, hvor flere tilhengere hadde møtt opp.

– Vi har hatt mer entusiasme enn det noen har hatt noen gang i en presidentkampanje, hevder den 74 år gamle presidenten.

Trump har en travel dag. Han er blitt saksøkt for å ha svekket postvesenet, og slik å ha forsøkt å hindre at poststemmer kan brukes under valget 3. november. Hans regjering har også tillatt oljeboring i et arktisk naturreservat i Alaska. Han fløy så fra Minnesota til Oshkosh i Wisconsin, bare halvannen time fra Demokratenes landsmøte.

– Vi skal fikse postvesenet, sier Trump, som var innom de fleste temaer under den første timelange talen.

TALTE: Trump var i god form under talen i byen Mankato før han dro videre til Wisconsin. Foto: TOM BRENNER / REUTERS

Støttespillere på plass

Imens Donald Trump talte i Minnesota, stilte tilhengerne hans seg opp på presidentens neste talested på flyplassen i Oshkosh Wisconsin.

– Jeg har kommet hit for å vise min støtte til Donald Trump, sier Sarah Kuck.

Hun var tilbakeholden med å støtte Trump i begynnelsen, forteller hun. Men nå har han holdt løftene sine.

– Jeg kan ikke se at det er noen andre kandidater som støtter mine verdier, sier hun.

Sarah og Susannah Kuck (til høyre) deler Trumps verdisett og har møtt opp på flyplassen for å høre Trump tale i Wisconsin. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Fenomenalt

Kuck kom sammen med søsteren Susannah. Hun støtter først og fremst Trump fordi hun er motstander av abort. En annen kvinne, Trudey Schettle, beundrer Trump for å ha møtt opp tross hans lillebror Roberts død.

– Det må være utrolig vanskelig for ham å fortsette. Og Joe Biden viser seg ikke engang på åpningsdagen til sitt eget landsmøte, sier Schettle.

Støttespiller Frieda Myszkowski beskriver Trump som «jordnær», rett frem og uredd. Hennes familie stemmer alle på Demokratene.

– Vi snakker ikke om politikk i det hele tatt. Punktum, sier hun.

-Hva synes du at han kommer hit i dag?

Hun ler litt.

– Det er helt fenomenalt. Herregud.

Frieda Myszkowski (til høyre) og Trudey Schettle mener Trump er en «jordnær» person. De synes det er fenomenalt at han kommer og taler for dem i Wisconsin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Stjeler showet

Demokratenes landsmøte, som opprinnelig skulle trekke 50.000 personer til delstaten, ble flyttet til et mindre lokale på grunn av coronaviruset. Det meste av landsmøtet vil holdes digitalt, inkludert talen til presidentkandidat Joe Biden.

– Det er bare 78 dager til valgdagen, og Kamila Harris og jeg trenger din hjelp til å gjøre Donald Trump til en én-periodes-president, tvitrer Biden rett før landsmøteåpningen.

Det var forrige tirsdag at den advokatutdannede politikeren Kamila Harris ble utnevnt som visepresidentkandidat.

– Vi er kanskje fysisk atskilt, men denne uken samles demokrater fra hele nasjonen for å legge fram vår visjon for et bedre Amerika, skriver han i en annen Twitter-melding.

Foreløpig ligger den tidligere visepresidenten Biden 7,5 prosent foran Trump i et gjennomsnitt av de landsdekkende meningsmålingene, ifølge NTB.

Torsdag vil Biden akseptere nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat hjemme i Delaware.

– Mest hardtarbeidende politikeren

Tilbake i Wisconsin kjører en bil med Biden-supportere forbi med en plakat. 169.000 amerikanere har dødd av Covid-19 på Trumps vakt, fremhever de.

Totalt er 5,4 millioner mennesker i landet registrert smittet.

– Jeg har alltid støttet Trump. Han er den mest hardtarbeidende politikeren i hele verden. Han ville ha gjort helt fantastiske ting for verden hvis han bare fikk muligheten, sier Green Wagner fra Oshkosh.

– Jeg har hørt ham tale før, og han er helt fenomenal. Han er en energisk og entusiastisk taler. Han kutter ingen hjørner. Han er litt røff i kantene, men generelt er han en positiv person, fortsetter han.

– Hva synes du om at an kommer hit nå, under åpningsdagen til demokratenes landsmøte?

– Jeg elsker det! Han sitter ikke stille. Han holder seg ute av kjelleren.

Og Covid er ikke hans skyld, sier han høyt, to ganger.

TRUMP-STØTTESPILLER: Lovel Werner fra Oshkosh har møtt opp utenfor flyplassen for å se Donald Trump tale. Flyplassen ligger i samme delstat som Demokratenes landsmøte. Foto: Thomas Nilsson / VG

Deler Trumps verdier

Presseoppbudet og folkemengden utenfor flyhangaren står i sterk kontrast til området rundt Wisconsin Center i Milwaukee, hvor det lille som er igjen av Demokratens landsmøte styres fra. Der var det omtrent ingen tidligere i dag.

– Hva synes du om Joe Biden?

Green Wagner fnyser før han svarer:

– Hvordan staver du idiot?

Utenfor hangaren har titalls personer samlet seg. Et band synger låten «CNN sucks».

– Jeg støtter ham fordi jeg deler verdiene hans, og jeg synes han har vært bra for landet vårt, sier Lovel Werner fra Oshkosh.

Han mener det var smart av Trump å komme hit i dag.

– Det er så vanskelig for ham å nå ut fordi mediene er så mot ham. De menneskene som har kommet til Wisconsin for å støtte Biden, trenger ikke å komme hit og se Trump, sier Werner.

Flere av Trump støttespillere gjør narr av Joe Biden, som de mener sitter hjemme i kjelleren sin og gjemmer seg.

– Demokratene har gjort så mange skitne triks mot Trump, så jeg klandrer ham ikke for at han ikke er stille under landsmøtet deres, sier Werner.

MØTTE OPP: Donald Trump tilhengere var på plass på Mankato flyplass i Mankato, i delstaten Minnesota. Foto: TOM BRENNER / REUTERS

Demokratenes landsmøte 2020 * Avholdes 17. til 20. august fra Milwaukee, Wisconsin * Mesteparten av landsmøtet holdes digitalt, representantene fra Wisconsin blir de eneste på talerstolen * Joe Biden vil akseptere nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat hjemme i Delaware førstkommende torsdag. * I tillegg vil mange prominente demokratiske politikere holde digitale taler, deriblant Barack og Michelle Obama, Bernie Sanders, Hillary og Bill Clinton og visepresidentkandidat Kamala Harris. Kilder: New York Times og Milwaukee Journal Sentinel Vis mer

Publisert: 17.08.20 kl. 23:49

