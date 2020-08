Joe Biden hylles for landsmøte-talen: – Demokratene puster lettet ut

Natt til fredag norsk tid aksepterte Joe Biden nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat. Det gjorde han med en tale som var langt bedre enn forventet, mener politiske kommentatorer.

Talen natt til fredag ble omtalt som den viktigste talen i Joe Bidens liv.

Etter reaksjonene å dømme, lyktes den demokratiske presidentkandidaten med å levere når det gjaldt som mest.

– Jeg synes det var en enormt effektiv tale. Husk at Donald Trump har snakket om Joe Biden som mentalt ferdig i flere måneder nå. Jeg synes han laget store, store sprekker i denne karakteristikken i kveld, sier reporter og nyhetsanker i Fox News Chris Wallace.

– For meg ser det ut til at Donald Trump, etter i kveld, må stille mot en kandidat, ikke en karikatur, fortsetter han.

I talen sin snakket Joe Biden om at USA er inne i en mørk periode, og at han, sammen med sin visepresidentkandidat Kamala Harris, skal få landet ut av dette mørket.

Biden aksepterte nominasjonen: – Skal bringe frem det beste i oss, ikke det verste

– Her og nå gir jeg dere mitt ord: Om dere velger meg som president, skal jeg bringe frem det beste i oss, ikke det verste. Jeg vil være alliert med lyset, ikke mørket. Det er på tide at vi kommer sammen.

Også Michael Bloomberg talte under siste dag av demokratenes landsmøte natt til fredag.

– Ekstraordinær tale

Den politiske kommentatoren Van Jones, som arbeidet for Obama-administrasjonen, sier til CNN at han mener talen var «ekstraordinær», og at den leverte langt, langt over forventningene.

– Lyden dere hører er lyden av demokrater som puster lettet ut, sier han og legger til:

– Noen ganger, når Joe kommer på scenen, er du litt rett for at han skal si noe dumt, eller gjøre en tabbe. Men han gikk ut der og leverte en ekstraordinær tale.

Kamala Harris under Demokratenes landsmøte: – Vi fortjener så mye mer

Andrew Yang, som selv forsøkte å bli demokratenes presidentkandidat, sier til CNN at landsmøte-talen var det beste han har sett av Joe Biden.

– Dette landsmøtet var en sjanse for Joe og Kamal til å begynne å vinne, og de er på riktig spor, i tillegg til at Donald Trump skyter seg i foten. Da jeg så Joe tale, sa jeg «Joe Biden vil bli vår neste president».

Trump: – Det er bare ord

Den republikanske strategen Scott Jennings sier til kanalen at forventningene til Biden på forhånd var lave, men at han synes han leverte.

– Han sa at valget handler om karakter, medfølelse, vitenskap og demokrati. Denne kampanjen handler ikke om politikk, det handler om at han er en god person med empati, sier han, og henviser til republikanernes landsmøte som går av stabelen neste uke:

– Da tror jeg republikanerne vil prøve å pakke dette inn på en litt annen måte : Ikke la dere lure av flosklene, se på politikken og hvordan de vil endre livene deres. Det tror jeg blir hovedkontrasten mellom de to landsmøtene.

Natt til torsdag snakket Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris til velgerne under demokratenes landsmøte.

USAs sittende president Donald Trump skriver på Twitter at han mener motkandidaten har fått utrettet lite av det han snakket om i talen sin:

– På 47 år har ikke Joe gjort noe av det han nå snakker om. Han vil aldri endre seg, det er bare ord!

