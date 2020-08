TAKKNEMLIGE: Søstrene Theresa (72) og Georgette Shibeir (70) får levert et varmt måltid på døren av de unge frivillige. Foto: Harald Henden

Overlatt til frivillige etter tragedien

BEIRUT (VG) Frivillige jobber på spreng for å holde liv i rammede etter den fatale eksplosjonen. Myndighetene er fraværende, sier de trengende.

Beiruts gatebilde er for tiden preget av to ting: Tragiske ødeleggelser og grupper med glødende engasjerte, arbeidsomme frivillige.

En ambulanse fra Røde Kors parkerer ved fortauet i et område hardt rammet av eksplosjonen. Ut kommer Rodrigue El Helou. Han er kledd i rød uniform fra topp til tå, ansiktsmaske og hansker.

– Hva jeg jobber med? Jeg er snekker! Men disse siste to ukene har jeg kjørt folk som trenger dialyse til sykehuset med denne bilen, sier han.

El Helou arbeidet med restaureringsarbeid av en bygning som nå uansett er totaldestruert etter ulykken, sier han. Så derfor har han vervet seg til å hjelpe andre.

– Lønn? Nei, ikke i disse tider. Kanskje får vi det der oppe, sier den snauklipte mannen og titter opp mot himmelen.

ALLE SKAL FÅ: Juice og sandwicher distribueres til dem som trenger det. Pengene kommer fra donasjoner til en lokal kirke. Foto: Harald Henden

– Noen må ta ansvar

Det finnes ingen tall på hvor mange i Beirut som nå bruker all sin tid på å hjelpe dem som trenger det, men inntrykket er at de som kan, har meldt seg til tjeneste.

Du finner dem nesten i hvert eneste kvartal, enten under flagget til en organisasjon, eller de som bare selv har gått sammen noen venner for å hjelpe.

Store deler av byen må bygges opp på nytt, folk må løftes opp fra dypet av sorg, sult og desperasjon, og libaneserne har tatt på seg den oppgaven selv.

– Hvis ikke jeg vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Noen må ta ansvar, sier El Helou, før han haster inn i ambulansen.

TAP: Mange har mistet det meste av det de eier i eksplosjonen tidligere denne måneden. Foto: Harald Henden

FAKTA: EKSPLOSJONEN I BEIRUT * Havneområdet i Libanons hovedstad Beirut ble rammet av en voldsom eksplosjon da en brann fikk et lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat til å gå lufta den 4. august.

* Store deler av havneområdet ble jevnet med jorden og de materielle ødeleggelsene i byen er svært store.

* 178 mennesker er bekreftet omkommet, 30 er fortsatt savnet. Tallet på skadde ble anslått til .000.

* Rundt 300.000 mennesker ble hjemløse som følge av eksplosjonen. (Kilde: Ocha, NTB) Vis mer

Halvparten definert som fattige

Eksplosjonen som rammet byen for drøye to uker siden, blir av mange beskrevet som dråpen som fikk begeret til å renne over.

Allerede har libaneserne levd det siste drøye året under en økonomisk og politisk krise.

Hver tredje libaneser er arbeidsledig, og korrupsjon og økonomisk mislighold fra myndighetene har ledet til en enorm inflasjon som gjør at lønnen folk får utbetalt, knapt rekker til det grunnleggende de trenger i hverdagen. Nesten halvparten lever under fattigdomsgrensen, ifølge Business Insider.

HJEMMELAGET: Maten som de unge i organisasjonen Caritas deler ut, er laget av frivillige på landsbygda. Foto: Harald Henden

Alle kjenner noen

Har du alt med deg? Vi starter inn i bygget over veien her!, roper Theresa Sarkis (22) fra hjelpeorganisasjonen Caritas.

Sarkis og kollegene deler ut varme måltider, laget av frivillige ute på landsbygda i Libanon. Landsbykvinnene har gått sammen, hver og en har forberedt sin spesialrett, som så deles i porsjonspakninger og hentes av folk i byen.

– Alle kjenner noen i hovedstaden som er hardt rammet, og mange vil gjerne gjøre det de kan for å hjelpe, forteller Sarkis, og inviterer VG til å bli med på utdelingen.

HAR REGLER: I Caritas vil de helst ikke dele ut mat på gaten, men heller komme hjem til folk. Grunnen er at de frykter skjevfordeling. Foto: Harald Henden

Leverer på døren

En gjeng unge mennesker i tjueårsalderen bærer med seg plastkasser med matretter stablet i høyden. Her er fylte risblader, grønnsakstuing, linser, bønner og små, saftige kaker i kvadrater.

Til sammen 323 porsjoner deles ut i nabolaget denne ettermiddagen.

– Vi foretrekker å oppsøke folk i hjemmene deres, heller enn å dele ut på gaten, fordi vår erfaring er at det lett blir skjevfordelt hvem som får, ellers. Derfor har vi kartlagt husene hvor det bor eldre og trengende, og går direkte til dem, forteller Theresa Sarkis, som leder rekrutteringen av frivillige.

Mister håp

Det varme måltidet blir tatt imot med stor takknemlighet i en spartansk leilighet på gateplan.

– Gud velsigne disse unge menneskene. Med alt som har skjedd nå, det er så mye å ordne opp i og tenke på, så er det ikke lett å få samlet seg til å lage noe mat. Derfor setter vi stor pris på disse boksene, sier Theresa Shibeir (72).

Den eldre kvinnen og lillesøsteren hennes, som begge har lik mønstret blå kjole, kan nå være sikker på at de i hvert fall får i seg ett solid måltid i dag.

fullskjerm neste TRENGER: Søstrene Theresa (72) og Georgette (70) Shibeir synes det er vanskelig å samle krefter til å lage mat, når de er i krise.

Prest på kjøkkenet

Rett utenfor leiligheten til de to søstrene har en annen gruppe med frivillige rigget seg opp med bord og isoporkasser fylt med nedkjølende isbiter over et utvalg av frukt, vann, juice, søtsaker, yoghurt og sandwicher.

Bak bordene er det satt opp et kjøkken. En prest er også i sving, med krage og det obligatoriske munnbindet. Han lager libanesiske varmretter.

VG I BEIRUT: Fotograf Harald Henden og journalist Nora Thorp Bjørnstad.

Disse frivillige er fra en av kirkene i nærheten, og bruker donasjoner fra inn- og utland for å kjøpe inn mat og klær til dem som trenger det.

– Det er ingen her som ikke trenger hjelp nå. Vi er her fordi vi tror på medmenneskelighet. Det som myndighetene aldri har vist oss, må vi vise hverandre, sier Razeen Khallouf (33) til VG.

Khallouf er selv bedriftsleder og har 600 ansatte, men har satt jobben på pause for noe han mener er langt viktigere.

– Så lenge vi har midler og makt til å omsette det i noe som kan hjelpe, skal vi gjøre det. Vi kan stå her i to uker, eller det kan bli i to år, sier Khallouf til VG.

