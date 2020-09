REPUBLIKANER: Steve Schmidt har i tillegg til å være kampanjesjef for John McCain jobbet for 2004-kampanjen til George W. Bush og for tidligere California-guvernør, og skuespiller, Arnold Schwarzenegger. I dag er han hyppig å se som politisk analytiker hos nyhetskanalen MSNBC. Foto: PRIVAT

McCains tidligere kampanjesjef om Trump: – Den verste presidenten i vår historie

WHITE PLAINS (VG) I 2008 ledet han republikaneren John McCains presidentkampanje. Nå hisser han opp Donald Trump sammen med de andre grunnleggerne av «The Lincoln Project».

– Vi er en gruppe republikanere som deler et syn om at Donald Trump er en stor fare for det amerikanske demokratiet. Han er den verste presidenten i vår historie. Bare se hvordan han har håndtert coronakrisen. Dette landet har verdens ledende forskere, likevel gjør vi det verre enn noen andre land, og har snart 200.000 døde. Det er fordi han er en inkompetent idiot, sier Steve Schmidt i dette intervjuet med VG.

Han er ikke en hvilken som helst republikaner. Blant annet var han for 12 år siden John McCains kampanjesjef da den nå avdøde Arizona-senatoren tapte valget mot Barack Obama.

Noen vil kanskje huske ham fra filmen «Game Change», som handler om McCains valg av Sarah Palin som visepresidentkandidat. I filmen spiller selveste Woody Harrelson rollen som Steve Schmidt.

– Haha ... Ja, det var definitivt en merkelig opplevelse, og ikke noe jeg var forberedt på. Men Woody er en glitrende skuespiller og en herlig fyr, ler Schmidt på spørsmål om hvordan det opplevdes.

I desember i fjor skrev 49-åringen, sammen med George Conway (ektemann av Trumps nylig avgåtte rådgiver Kellyanne Conway), Rick Wilson og John Weaver, en kronikk i New York Times med tittelen «Vi er republikanere, og vi vil at Trump skal tape».

FILM: Julianne Moore spilte Sarah Palin og Woody Harrelson spilte Steve Schmidt i HBO-filmen «Game Change» fra 2012. Foto: HBO/Playtone/Kobal/Rex

Der lanserte de «The Lincoln Project», en politisk aksjonskomité bestående av dem og en håndfull andre som har hatt fremtredende roller i partiet. De samler inn millioner av dollar som brukes med ett mål: Å sørge for at Donald Trump ikke får fire nye år i Det hvite hus.

– Vi har valgt å stå opp mot den autoritære, nasjonalistiske bevegelsen Trump står for. Vi har aldri før sett noe slikt få så stor makt i amerikansk politikk. Det er viktig at det forblir med én periode, sier Schmidt.

TV-reklamer

«The Lincoln Project» har særlig gjort seg bemerket gjennom videoer vist som TV-reklamer i vippestater i USA og i sosiale medier. Det er for eksempel den der de viser at Trump drikker med to hender, eller går veldig sakte ned en rampe - den som ender med ordene «Trump is not well». Og det er den der en stemme hvisker om hvordan folk er illojale til presidenten og lekker til mediene om hvordan han ikke duger i jobben.

Filmene har tydelig hisset opp Trump. Etter en reklame de publiserte i mai reagerte presidenten med en Twitterstorm mot gruppen. Han kalte dem blant annet for en gjeng med tapere.

– Når han bruker 45 minutter av valgmøtet sitt i Tulsa på å snakke om at han er i stand til å drikke fra et glass uten å bruke begge hendene, eller at han klarer å gå ned en rampe, så er det på grunn av oss, mener Schmidt.

Han forklarer at selv om primærmålet deres er å overbevise velgerne i de delene av USA der valget avgjøres om at de må stemme på Biden dersom landet skal reddes fra en krise, så blir de ikke lei seg dersom de klarer å komme inn under huden på presidenten.

– Når han reagerer slik, ser folk hvor ustabil han er.

Det har trolig heller ikke gjort noe for folkene bak «The Lincoln Project» at innsamlingen av penger til kampanjen ifølge The Guardian skjøt i været etter at Trump angrep dem.

PRESIDENT: Donald Trump håper på fire nye år som USAs leder. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– De er quislinger

Steve Schmidt forteller at de blant republikanere møter både støtte og motstand. Ifølge ham har hundrevis av folk som tidligere har jobbet for sentrale republikanere som McCain, George W. Bush og Mitt Romney nå sluttet seg til Joe Biden.

– Men så har du 30 prosent av landet som støtter ham i alt han gjør. Det er en kult der alt handler om å følge lederen. Det gjør også ledelsen av partiet. De var uttalte motstandere av ham helt til han ble partiets kandidat i 2016. Nå hyller de ham for alt, sier Schmidt, og legger til en norsk referanse fra andre verdenskrig:

– De er quislinger.

Altså landsforrædere.

2008: Steve Schmidt i samtale med John McCain på sistnevntes valgkampfly i 2008. Foto: Gerald Herbert / AP

Han sier han er svært bekymret for utviklingen og mener den har klare fascistiske trekk. Den tidligere republikanske strategen viser blant annet til det nylig avholdte landsmøtet i Det republikanske partiet.

– Det var ingen politisk plattform. Det var bare en serie av svimlende løgner. Man kan ikke ha et fungerende demokrati dersom man ikke ser virkeligheten gjennom et felles sett fakta.

Sakte død

Schmidt forklarer at han tror Det republikanske partiet er i ferd med å dø en sakte død. Han sammenligner det med en stjerne som slukner.

– Ettersom det blir mer og mer en Trump-kult, krymper partiet stadig i størrelse. Men kjernen blir stadig varmere, eller mer ekstrem om du vil. Til slutt vil det kollapse, sier han og fortsetter:

– Se for eksempel hvordan Qanon-konspirasjoner nå er i ferd med å bli mainstream i partiet. Folk som støtter disse tingene er i ferd med å bli valgt inn i Kongressen.

Qanon er en høyreekstrem konspirasjonsteori som blant annet hevder at en global barneprostitusjonsring ledet av satandyrkere fra Det demokratiske partiet og Hollywood forsøker å velte Trumps presidentskap.

– Når konspirasjonsteorier og alternative virkeligheter som dette får plass i partiet vil det til slutt ende med at de ikke har en sjanse til å vinne valg på nasjonalt nivå, tror Schmidt, som var medlem av Det republikanske partiet i nesten 30 år:

Symptomet

Etter at Donald Trump ble republikanernes kandidat i 2016, har mange spurt seg hvordan det kunne skje at en kandidat som ham overtok partiet. Teoriene er ulike, men de fleste peker på at det ikke skjedde ut av det blå. Det har vært en gradvis utvikling. Steve Schmidt er ikke nødvendigvis uenig. Han sier han ser på Trump som symptomet på et ødelagt politisk system.

JOBBET FOR MCCAIN: Steve Schmidt (bakerst) og John McCain i 2008. Schmidt har vært republikaner «hele livet», men meldte seg ut av partiet i 2018. Foto: Mary Altaffer / AP

Likevel, og til tross for at han har vært en del av eliten i partiet, mener han ikke at han har noe ansvar for at partiet har endt opp som noe han ikke lenger føler han kan være en del av.

– Jeg trodde på politikken vi sto for, en sentrum-høyre-politikk. Jeg ser ikke noen sammenheng mellom det og «trumpism». Vi i «The Lincoln Project» står fortsatt for det vi mente den gang, men veldig mange har skrevet under på noe de egentlig mener er forferdelig for landet.

– Et valg mellom moral og umoral

Den tidligere McCain-kampanjesjefen, han hadde den posisjonen de siste drøye fire månedene av valgkampen i 2008, sier at han er sikker på at Joe Biden hadde vunnet valget om det ble holdt i dag. Det tror han også blir resultatet 3. november.

– Det er ikke slik at det er null sjanse for at Trump blir gjenvalgt, men dersom Biden gjør jobben sin, så skjer det ikke.

– Men er Biden for deg det minste av to onder, eller mener du virkelig at han, som var visepresidenten til han du forsøkte å få McCain til å vinne mot i 2008, er den du ønsker som president?

– Joe Biden er motkandidaten nå. Det er ingen andre. Biden er en god mann, en patriot. Valget står mellom en god mann, eller en dårlig mann. Mellom en med moral, eller en uten moral. Mellom en internasjonalt respektert politiker, eller en de ler av ute i verden. Mellom en som vil det beste for landet vårt, eller en korrupt mann.

PRESIDENTKANDIDAT: Joe Biden håper på å bli USAs 46. president. Foto: Carolyn Kaster / AP

– Og hvordan tror du det vil gå med landet om det ikke er han du mener har moral som vinner?

– Da tror jeg demokratiet vårt vil være under et enormt press. Trump vil ikke ha hemninger i sitt maktmisbruk. Vi vil se et justisdepartement og andre institusjoner som vil gå etter politiske motstandere. Det vil ende i fullstendig krise. Det vil kort fortalt bli den tøffeste utfordringen dette landet noensinne har stått overfor, og en svært vanskelig tid for USA.

Nekter for at han ønsket jobb

Steve Schmidts innbitte motstand mot Donald Trump har ikke gått upåaktet hen. I den tabloide og Trump-vennlige avisen New York Post ble han beskyldt for å være ute etter hevn fordi han angivelig ble avvist da han i 2016 skal ha forsøkt skaffe seg en posisjon i Trumps valgkampanje.

Trump har selv tvitret at han ikke ville ha med noen fra «The Lincoln Project» fordi «de visste ikke hvordan man skulle vinne».

Schmidt nekter for at stemmer at han ønsket bli en del av Trumps team.

– Nei, jeg var aldri ute etter noen posisjon i kampanjen hans. Faktisk spurte han meg, tre ganger, om å lede kampanjen hans. Trolig fordi han hadde hørt meg si på TV allerede da han lanserte kandidaturet sitt at jeg trodde han kunne vinne. Jeg sa nei alle gangene. Jeg har vært motstander av Donald Trump hele tiden. Det er tydelig fra mine offentlig uttalelser, slår Schmidt fast.

Publisert: 10.09.20 kl. 17:25

