RÅDYR INNSETTELSE: President Donald Trump tas i ed som USAs president 20. januar 2017. Førstedame Melania Trump ved hans side. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Melania Trumps tidligere venn og rådgiver: – Gjorde meg til sin syndebukk

Måneder før det amerikanske presidentvalget, sier førstedame Melania Trumps tidligere venn og rådgiver at hun fikk skylden for pengebruken under Donald Trumps innsettelses-seremoni i 2017.

For mindre enn 10 minutter siden

I forbindelse med lanseringen av boken «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady», forteller Stephanie Winston Wolkoff at hun har tatt opp flere lydopptak av sine samtaler med førstedamen – som hun omtaler som en tidligere nær venninne gjennom 15 år.

Årsaken skal være at hun ville beskytte seg selv mot anklager om at hun ikke snakker sant, skriver nyhetsbyrået AP.

– Melania og Det hvite hus hadde anklaget meg for kriminell aktivitet, de hang meg ut offentlig og de gjorde meg til sin syndebukk. Det var i det øyeblikket jeg presset «record», sier Wolkoff til MSNBCs Rachel Maddows.

TIDLIGERE RÅDGIVER: Stephanie Winston Wolkoff på vei ut av Trump Tower i New York i desember 2016. Hun var på denne tiden sentral i planleggingen av innsettelsesseremonien til Trump i Washington D.C. i januar 2017. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Bakgrunnen for striden mellom Wolkoff og førstedame Melania Trump er betent, skriver New York Times. Wolkoff sluttet i Det hvite hus i 2018, etter at det ble avslørt at hennes firma hadde profittert godt på sin rolle under planleggingen av seremonien der Trump ble tatt i ed som USAs president i Washington D.C. i 2017.

Hele 107 millioner amerikanske dollar var prislappen på arrangementet – nesten dobbelt så mye som Obamas innsettelse åtte år tidligere kostet, skriver nyhetsbyrået AP.

Arrangementet ble gransket på grunn av sin rekordhøye prislapp, og Wolkoff har etter at hun sluttet i Det hvite hus samarbeidet med flere komiteer som har sett på mulige mislighold i forbindelse med pengebruken.

Melania Trump hyllet ektemannen: – Støtter meg i alt jeg gjør

Den tidligere rådgiveren er tydelig på at hun mener hun ble forrådt av sin gode venninne Melania Trump – som hun hadde kjent siden de møttes i gangene til magasinet Vogue i New York i 2003.

– Hun var ikke lenger min venn, hun var villig til å la dem ta meg. Hun fortalte meg det selv, at det var sånn det måtte være. Hun fikk råd fra advokatene ved Det hvite hus om at hun ikke var noe annet valg, fordi det ville bli en mulig etterforskning.

Det hvite hus: – Full av usannheter og paranoia

Wolkoff forteller til Maddows ved MSNBC at hun er blitt kontaktet både av Det hvite hus og av USAs justisdepartement etter bokutgivelsen.

– Det siste noen av disse menneskene ønsker, er at sannheten skal komme frem. Jeg har levd med denne byrden de siste årene, og har prøvd å forstå hva det var som skjedde da jeg jobbet med dette. Hvordan ble 170 millioner dollar brukt? spør hun.

les også Hemmelig lydopptak med Trumps søster – sier broren lyver, jukser og er ond

Stephanie Grisham, som er stabssjef for førstedame Melania Trump, sier til nyhetsbyrået AP at Wolkoff ser ut til å være ute etter hevn.

– Enhver som i hemmelighet tar opp samtaler med det de selv beskriver som sin beste venn, er uærlig, sier hun.

– Boken er ikke bare full av usannheter og paranoia, den er basert på et innbilt behov for hevn. Wolkoff bygget seg selv opp ved å gjøre andre mindre, og ved å skylde på alle hun jobbet sammen med. Fortsatt klarte hun å fremstille seg selv som offeret. Dessverre er dette en svært usikker kvinne som har et behov for å være relevant som går på tvers av logikken, fortsetter Grisham.

Se hele innsettelsen av Donald Trump her:

Publisert: 03.09.20 kl. 02:20